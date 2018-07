SMS promotes 339 eighth-grade students

Schaghticoke Middle School in New Milford recently held promotion ceremonies for its 339 eighth-grade students. Promotees are:

Blue Team

Abdull Abraheem, Jonah Acuff, Aynis Ahmed, Ke'yon Alderman, Yahir Alonso Ortiz, Caralyn Anderson, Shannon Anderson, Ella Andrews, Owen Arias, Ravenne Atwood, Madisyn Avallone, Louis Baumer, Caralyn Belisle, Isabelle Bergman, Abigail Berisha, Sawyer Beyer, William Blaine, Timothy Blandino, Griffin Bock, Katharine Bouzakis, Ashley Bowe, Brandon Boylhart, Sara Brescia, Griffin Busch, Brandon Campbell, Frank Cardillo, Grace Christian, Morgan Colp, John Buster Comaskey, Brenda Contreras, Brett Coolbeth, Riley Corgan, Jack Cossari, Emma Deakin, John DeAlessio, Dylan DeFalco, Marisa Diaz, Cole Dickinson, William Dixon, Lianna Dorosh, Madison Dunlap, John Ellis, Kelly Flores, Gina Galligan, Donovan Gallo, Michael Gartland, Clarissa Garza, William Gerow, Brendan Gouveia, Grace Graham, Sean Hanley, Jenna Havas, Tyrese Hopkins, Craig Hulse, Deanna Jackson, Izabella Johnson, Camryn Johnson, Shane Kelly, Brett Kornhaas, Aidan Lavallee, Ian Lee, Jacob Lee, Kyle Lee, Megan Lipari, Jason Loser, Kayla Machado, Sarah Marcos, Foxx Marshall, Javier Martinez, Catera McCarvell-Oviatt, Carson Mikita, Anthony Miles, Jason Miles, Trinity Mink, Samantha Murphy, Ayla Nelson, Gavin Nieman, Julia Ninno, Trevor O'Loughlin, Justin Pasato, Ian Paulino, Carter Phillips, Steven Pickering, Thomas Piller, Jonathan Pinedo, Teagan Piskura, Charles Pongsamorn, Ishaani Pradeep, Jacob Presti, Destiny Purvis, Reyna Resinos, Zachary Robinson-Lisee, Sarah Rondini, Connor Sainz, Steven Sanford, Stephen Spampinato, Francesca Spindle, Cooper Stepankiw, Annika Stuerken, Joseph Sturino, Michelle Thomas, Evan Titus, Avary Tornow, Evelyn Toth, David Trenck, Stephany Trinidad, Maya Val, Isabelle Vazquez, Jennifer Velez-Scuderi, Nicholas Voyez, Jason Wallace, De'Zya Wells, Asim Went-Iljazi and Dillon Wozney.

Red Team

Noah Anderson, Nick Arana Rivera, Alissa Arnold, Ronan Banton, Kierra Baur, Timothy Bensema, Joshua Berkun, Jeremy Bishop, Anna Burns, Taylor Calderon, Jhoana Calle, Michael Carpinelli, Cameron Carroccio, Julie Clawson, Annabelle Colonna, Aiden Crossfield, Owen Crumlich, Kristalanne Curry, Felipe Da Silva, Johssa Daniels, Jonathan Daubert, Brandon Deldin, Aidan Doyle, Ana Duarte, Alice Dvorak, Evelyn Eannacony, Patrick Fergus, Kianna Flynn, Jessica Friedly, Julia Gearing, Jeremiah Gittens, Windsor Golembeske, Megan Granja, Laura Grasso, Kamryn Gulack, Ethan Hardy, Emma Henderson, Annalee Holcomb, Katelyn Hornkohl, Max Jehu, Zoe Johnson, Robert Karl, Cameron Keenan, Cameron Kozlowski, Dylan Krepil, Michael Kwan, Joseph LaCava, Julia Lane, Samantha Learson, Breanna Llantin, Emma Losito, Vittorio Lozza, John Lucero, Patrick Maguire, Anichka Malachi, Katherine Mang, Jacob Mangels, Xavier Marchena, Samantha McCaughan, Liam McInerney, Lucy McKay, Ashley McLean, Alaiza Medeiros, Sadie Mellen, Christian Mendoza, Lacey Meyer, Michael Molloy, Aiden Mulligan Brown, Kyle Murphy, Hannah Murphy, James Najera, Dylan NeJaime, Ryan Parker, Nicholas Peburn, Kiana Pennywell, John Perez Reyes, Paige Raffaele, Aiden Richardson, Alistair Riney, Matthew Rivard, Johnson Sainvil, Isabella Salas, Kenneth Salvador, Paris Samuel, Ryan Santana, Michael Savoia, Matthew Schneider, Ethan Shao, Matthew Showalter, Aiden Smith, Brett Snyder, Gabriel Sopko, Caroline Staller, Braydon Stellato, Russell Stevens, Kristen Taylor, Dillon Thomas, Brandon Titmas, Brett Tomascak, Draven Torres, Gilbert Toussaint, Breckin Tuz, Catherine Valdez, Hansel Valdez Del Orbe, Cooper Vengrove, Ben Vito, Emma Wagner, Devin Walsh, Jack Walsh, Wreden Wandeloski, Lindsay Warren, Amanda Weiss, Bethanie Weller and Maliyah Wilson.

White team

Gavin Alden, Megan Almeida, Olivia Arasim, Rosemary Ayala, Taylor Balzi, Stamatia Bass, Sarah Beck, Jordan Beebe, Logan Boisvert, Kyle Boland, Christopher Bon Tempo, Adam Bradford, Keira Buckley, Joseph Cafiero, Liam Cahalan, Katie Carcaldi, Nicholas Carlucci, Jake Carpentieri, Nicholas Chiarito, Ryan Classey, Matthew Crookshank, Felicia Crowley, Gabriella Dane, Claire Daniels, Quinn Danvers, Ashton Delmonico, Matthew DeMarte, Ensar Dervisevic, Ryan DeSantis, Jayson Donaldson, Emily Dunn, Giovanna Esposito, Sarah Falder, Leah Farrell, Nolan Freeman, Fabian Gavilanes, Jacob Gee, Victoria Gentile, Cassandra Giancaspro, Josef Gomez, Nicholas Grahame, Lucas Gustas, Damien Hay, Grace Hengel, John Howard, Carl Hoyt, Anthony Jamerson, Henry Kinsley, Isaiah Lammie, William Lane, Timothy Larmore, Aidan Leo, Sonny Lone Eagle, Strongbow Lone Eagle, Madison Lovello, Kyle Machado, Riley Mahlke, Donny Mazzella, Jade McGuire, Joshua McMinn, Julia McMullin, Cameron Milot, Chloe Mitchell, Trishma Nandi, Pamela Oliveira, Jorge Pagan Benitez, Tiana Pennywell, Nathan Perrault, Dylan Phipps, Tyler Pilch, Nathan Pinochet, Miles Pokrinchak, Kristina Polo, John Pomavilla, Vincent Pruss, Ashwin Ram, Raj Reddy, Anthony Romaniello, Connor Schell, Olivia Schulz, Mya Sheehan, Alyssa Shelton, Thalita Silva, Sydney Slupatchuk, Jillian Smith, Julia Sparaco, Trevor Sproule, Kelsey Stewart, Emma Stimpfl, Raymond Suarez, Donovan Sweeney, Madelaine Sweeney, Michael Tacuri, Mohammad Taouil, Aiden Thoby, William Tompkins, Brayden Tripler, Kally Trudeau, Juan Usher, Reese Vanek, Sarah Vial, Matthew Viserto, MJ Dominic Vitao, Carter Wallace, Olivia Wilson, Ryan Wood, Vicky Ye, Keli Zavatsky and Tyler Zito.