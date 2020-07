SMS promotes 322 eighth-grade students

Schaghticoke Middle School in New Milford recently held promotion ceremonies for its 322 eighth-grade students.

Due to the coronavirus pandemic, which limited large group gatherings, three drive-up ceremonies were held. Vehicles were decorated and drove through the school parking lot, where staff cheered and played music.

Students received their certificates by Principal Dr. Chris Longo at the last stop in the parking lot.

Promotees are:

Team Blue

Benjamin Agnor, Dante Amaral, Leah Andreasen, Justin Arias, Braeden Arias, Madeline Bell, Nicholas Blaine, Andrew Bologna, Maya Bosanac, Aiden Bozek, Darnell Bronson, Shannon Buckley, Keira Cabigon, Natasha Canniff, Alex Carpentieri, Aiden Cole, Jack Connolly, Christian Cortes, Sophie Crossfield, Jacob Czupkowski, Avery Dayton, Madison Deakin, Ashley Denton, Dylan Deokarran, Luca Dinho, Kaylee Encalada, Jaden Espinal, Thomas Esposito, Danejal Flores, Brittany Flores Lopez, Noah Fuller, James Galbraith, Caroline Gardner, Christopher Gardner, Alexsa Gile, Shane Goetz, Ryan Haleks, Makai Hanakahi, Izabella Herbert, Sean Hoyt, Chelsey Hrostek, Hein Htet, Sean Janusaitis, Jillian Jaskolka, Waylon Jayne, Shelbie Jones, Morgen Kleppin, Michael Lane, Ryder Langlois, Ruby Latta, Evan Lovejoy, Jeremiah MacDonald, Liam MacKessy, Riley Mahon, Richard Marinaro, Grace Miller, Graham Mitchell, Matthew Morales, Claire Mullen, Keanu Na, Matthew Napoli, Nicholas Napoli, Rebekah Newman, Nicholas Nicolini, Elliott Noonan, Caitlin O'Connor, Hannah Penny, Jeremy Pichardo, Christian Piedrahita, Jada Platzer, Antonio Posella, Olivia Pouder, Claudio Pulla, Hannah Rainey, Daniel Ramsawak, Ellen Retter, Emerson Riedl, Kiana Ruiz, Cameren Saldana, Cienna Schlemmer, Hannah Seo, Sarah Shaikh, Jayden Shelton, Mackenzie Shook, Marcus Silva, Cassandra Smith, Nicholas Solomon, Keira Sosbe, Mikaelly Souza, Anthony Spampinato, Matthew Spinner, Braydon Sturino, Maggie Sumara, Carsten Szilagyi, Aiden Templeton, Michael Toth, Nahim Uddin, Matias Usher, Jade Wallace, Madeleine Walsh, James Welsh and Derrek Zhang.

Team Red

Morgan Andrews, Grace Barrett, Sophie Barrett, Michel Bladt, Gabrielle Blevins, Brendan Boland, Caleb Bonacci, Jacob Brideau, Aquiles Britis, Sebastian Brown, Katelyn Brunner, Jasmine Cabrera, Seamus Cahalan, Robert Calle, Brett Carpana, Gabriel Cats, Caleb Cerra, Lex Corson, Logan Corson, Tyler Cossari, Aeryn Crosskey, Benjamin Daniels, Rochelle De Moura Doria, Nicolas Define, Benjamin Demko, Saniya Denton, Paul DeSantis, Andrea Espinoza, Mason Espitee, Ryan Esposito, Ileana Feliz, Alexa Garibay, Sophia Gartland, Justin Gaughan, Quinn Geier, Matthew Georgoulis, Christian Granda, Anae Guzman, Christian Haro, Aidan Hazel, Ryon Holick, Rihanna Ivery, Caitlin Lavallee, Jake Leo, Caleb Licwinko, Giovana Liu, Justin Llanos, Anna MacDonnell, Meghan MacLaren, Ryan Manka, Kelin Martinez, Justino Martins, Michael Maxaner, Jocelyn McBride, Joshua Mclean, Lyla Mellen, Jakob Miller, Jacob Mitchell, Kenneth Nasi, Eres Noonan, Adam Oberc, Zosia Olejniczak, Lindsey Parra, Saloni Patel, Joshua Peburn, Devin Petrino, Elisabeth Pfaff, Cohen Pfeifer, Emilee Pickup, Thomas Pilla, Trina Pomponio, Naomi Post, Maximillian Probst, Jacob Reis, Richard Ribeiro, Kiera Robertine, Ryan Roberts, Emily Robitaille, Joseph Russell, Leanna Ryan, Amelia Sabatino, Gisela Sanchez, Daniela Sari, Danilo Scalzitti, Alexis Schaniel, Ben Schipul, Isabella Simonetti, Aurelia Snow, Gianna Spindle, Abigail Staib, Arden Stamper, Annabelle Sterling, Emily Strever, Gerald Suarez, Trevor Sweet, Kameron Taylor, Haley Tescione, Carlos Trujillo, Gavin Urena, Brianna Usher, Justin Valdes, Isaac Varrone, Emily Vela, Lucas Vilorio, Collin Walsh, Kaia Wotzak and Colin Zeiger.

Team White

Steven Alvarez-Vega, Julia Anderson, Avery Backer, John Balzi, Marc Barnhard, Photini Bass, Mia Baumer, Caitlynn Bennett, Ryan Bohrman, Matthew Cable, Kaitlynn Carlson, Kelsey Cetino Monroy, Irene Chen, Connor Ciaglo, Jordana Ciccone, Samantha Classey, Rebecca Coelho, Shannon Conley, Nevaeh Costa, Jack Costable, David Dasilva, Sebastien Davis, Conor Doyle, Thomas Drazkowski, Rosemary Ruari Duffy-Walsh, Evan Espino, Riccardi Fernandez, Luke Fisher, Logan Freeman, Kylee Galella, Nikara Garretson, Hunter Garretson, Ryder Gee, William Goodwin, Nathan Gray, Ashley Gregory, Taylor Gulack, Veronica Hilario, Noah Hulse, Devynn Johnson, Karan Karkhanis, Grace Kasparian, Lucas Kopp, Zachary LaCava, Conner Lehmacher, Sashell Leiva, Amaya Lopes, Sandra Lopez Pereira, Troy Madrio, Leo Mahlke, Morgan Marano, Jamel Matos-Fermin, Katelyn McGuire, Aine McInerney, Chloe Milczarski, Grace Mingachos, Jason Morrow, Jason Muller, Michael Natoli, Beatriz Novas, Stephanie Oliveira, Louri Oliver, Brady O'Neill, Amy Passero, Krish Patel, Kevin Pereira-Rego, Evan Perrenod, Alana Pimentel, Evan Pinedo, Peter Polo, Roman Quinn, Emma Raymond, Adam Roberts, Lilia Rogers, Andrew Rondini, Marc Rosenthal, Anthony Ryan, Arielle Salas, Dylan Salvador, Mailyn Santana, Finlay Savoir, Shane Schirmer, Zachary Schneider, Aidan Schulz, Michael Serbia, Mason Sherwood, Keira Smith, Tyler Spengler, Sophia Spinetti, Kyleigh Stellato, Maxwell Stephens, Kirstin Strid, Gabriella Suarez, Irene Tiscia, Charlie Vaughey, Francisco Vazquez, Kevin Vieira, Daniel Vrba, Rachel Waight, Samantha Warren, Skylin Watkins, Zachary White, Everett Wilkinson, Virginia Zapletal, Brandon Zhang and Katherine Zhunio.