Ruso corre más de 100 kilómetros alrededor de su cama

MOSCÚ (AP) — Un hombre ruso en la ciudad de Vladivostok, en el este del país, corrió en círculos alrededor de su cama por más de 10 horas en un intento de emular un ultramaratón de 100 kilómetros.

El experimentado corredor Dmitry Yakukhny tenía previsto participar en el Maratón de Sables, de 250 kilómetros en el desierto del Sahara este mes, pero en su lugar se encontró encerrado en casa después de que pospusieron la carrera hasta septiembre debido a la pandemia de coronavirus.

Yakukhny pasó 10 horas y 19 minutos corriendo el sábado alrededor de su cama doble en su departamento. Dijo que se sintió inspirado por un hombre francés que corrió un maratón en su balcón el mes pasado, pero decidió ir más allá.

Correr en un circuito tan pequeño en un espacio confinado fue un reto.

“Mi cabeza comenzó a dar vueltas y mi pierna me dolía en un lado, por lo que cada 10 kilómetros cambié la dirección en la que corría”, dijo Yakukhny a The Associated Press el miércoles.

"Tuve el apoyo de mi familia. Normalmente en un ultramaratón de este tipo corres con una mochila entre las estaciones de comida. Aquí sólo levantaba la mano y mi esposa me cocinaba algo”, comentó. “Mis hijos me dieron apoyo moral y mi esposa fue la DJ, cambiando la música todo el tiempo”.

Yakukhny dijo que utilizó un rastreador GPS que indicó que corrió más de 100 kilómetros. Después de que algunos de sus seguidores en Instagram dudaron que hubiera logrado la distancia, Yakukhny admitió que podrían haber “discrepancias” con el funcionamiento del rastreador dentro de la casa, pero que eso no le restaba a su hazaña de 10 horas.

“No es para el libro de Récord Guinness. Corrí por mí”, dijo. “No intenté hacer trampa”.

Rusia se encuentra en un largo confinamiento para prevenir la propagación del coronavirus.