Aung Shine Oo/AP

NAYPYIDÓ, Myanmar (AP) — Se ha dado un golpe de Estado en Myanmar, según reportes, y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi ha sido detenida bajo arresto domiciliario.

El portal noticioso Myanmar Now mencionó fuentes no identificadas acerca del arresto de Suu Kyi y del director de su partido el lunes en la madrugada. No proporcionó más detalles.