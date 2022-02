Recibe cadena perpetua asesino de 4 personas en Tennessee

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Un hombre que mató a tiros a cuatro personas en un restaurante en Nashville en 2018 fue sentenciado el sábado a cadena perpetua sin posibilidad de que le otorguen la libertad condicional.

El jurado impuso la pena a Travis Reinking, de 33 años, después de escuchar durante dos horas los testimonios de miembros de las familias de las cuatro víctimas. Estas personas sollozaron y se estremecieron cuando hablaron de sus seres queridos y cómo su pérdida continúa pesándoles en su vida más de tres años después. El jurado tenía la opción de permitir que se concediera a Reinking la libertad condicional una vez que purgara 51 años de prisión.

Reinking, que estaba desnudo salvo por una chaqueta verde, abrió fuego en el interior del restaurante de la cadena Waffle House poco después de las 3:20 de la mañana del 22 de abril de 2018.

Dio muerte a Taurean Sanderlin, de 29 años; Joey Perez, de 20; Akilah Dasilva, de 23; y DeEbony Groves, de 21. Huyó cuando un cliente, James Shaw Jr., le arrebató su fusil tipo de asalto y se dio inicio a su búsqueda.

“Siempre he sido alguien que dicen es inquebrantable, porque no importa qué dificultades pase nuestra familia, siempre la sacaré adelante”, declaró Patricia Perez entre lágrimas sobre la pérdida de su hijo Joey. “Esto me ha destrozado”.

El jurado rechazó la defensa basada en la demencia de Reinking para declararlo culpable de 16 cargos, incluidos cuatro de homicidio en primer grado. El juicio comenzó el lunes tras la selección del jurado la semana previa.

Los fiscales indicaron en 2020 que no buscarían la pena de muerte pero sí la prisión perpetua sin opción de libertad condicional.

La defensa de Reinking, que no presentó el sábado ningún testigo de sentencia, había argüido a favor de la posibilidad de que se le otorgara la libertad condicional porque, dijeron, estaba mentalmente desconectado.