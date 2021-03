LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, admitió el viernes que cometió un error al reconocer el mandato de su predecesora Jeanine Áñez como constitucional, generando una controversia.

El año pasado, cuando aún era candidato a la presidencia, una televisora le consultó sobre el tema y ésa fue su respuesta. Sin embargo, ahora acusa a Áñez de haber instaurado un gobierno de facto y formar parte de un golpe de Estado.

“Yo no soy abogado, yo no soy constitucionalista; soy economista. A mí, como a muchos, nos han hecho creer que ése era un gobierno constitucional, pero cuando uno tiene más prolijidad... evalúa aspectos que no había tomado en consideración”, declaró Arce en una conferencia de prensa después de su visita a su homólogo y amigo mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Hay que reconocer que uno no es perito en todo. Yo no soy todólogo, puedo cometer errores”, agregó.

Las afirmaciones se dan en momentos en que la exmandataria está detenida en una cárcel de manera preventiva por el supuesto caso de golpe de Estado. Se le acusa de sedición y terrorismo.

Arce mencionó que como muchos bolivianos, no conocía varias normativas.

En tanto, la justicia nuevamente le negó un pedido de libertad a la exmandataria. Su defensa argumentó que su captura fue “ilegal” y su detención es política debido a que Áñez, en su condición de senadora, asumió la presidencia transitoriamente en 2019 tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales ante una crisis política que dejó 36 fallecidos.

Morales gobernó el país casi 14 años y en 2019 fue acusado de fraude, lo que detonó los conflictos. Arce fue su ministro de Economía por 12 años.