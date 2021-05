of

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un número indeterminado de personas fueron baleadas el sábado en la noche en un casino en Wisconsin, dijeron las autoridades.

El casino Oneida en Green Bay había tuiteado el sábado que había un agresor armado activo en el lugar. La portavoz Bobbi Webster señaló después que hay “personas” baleadas, pero dijo desconocer cuántas o cuál era su condición médica, y si el atacante continuaba suelto.

El fiscal general estatal Josh Kaul tuiteó poco antes de las 10 de la noche que el lugar “está bajo control. Ya no hay amenaza para la comunidad”. No dio más detalles y una portavoz de la fiscalía no respondió de momento a un mensaje para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

La policía de Green Bay y el departamento de policía del condado Brown indicaron a The Associated Press que no tienen detalles sobre el incidente en el casino.

Webster citó a la policía de Oneida y a personal de seguridad del casino sobre su información. Dijo que se está retirando a la gente del casino y de instalaciones cercanas.

"No sabemos desde dónde estuvo disparando el sujeto, o (dónde) fueron baleadas las personas”, señaló Webster.

El casino Oneida es operado por la Nación Oneida. Webster dijo que el casino está conectado a un gran hotel y un centro de conferencias, también propiedad de la Nación Oneida.

Max Westphal, cliente del casino, dijo que estaba afuera del lugar después de haber sido desalojado por lo que creyó sería un asunto menor.

“De pronto escuchamos una ráfaga, de unos 20 o 30 disparos sin duda”, indicó Westphal al canal WBAY-TV. “Salimos corriendo hacia la avenida... Unos 50 autos de la policía venían por la autopista. De verdad era la locura”.

La reserva de la tribu Oneida se encuentra en la parte oeste de la zona de Green Bay.