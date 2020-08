Pompeo viaja al M.Oriente tratando de impulsar acuerdo

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado Mike Pompeo viajará esta semana al Medio Oriente en momentos en que Estados Unidos trata de impulsar un ambicioso plan para lograr la paz entre Israel y sus vecinos árabes.

Pompeo parte el domingo hacia Israel, los estados árabes del Golfo Pérsico y Sudán. Días después también estará de gira por la región el asesor del presidente Donald Trump para temas del Medio Oriente, Jared Kushner, informaron fuentes diplomáticas.

Las gestiones ocurren en momentos en que Estados Unidos trata de sacar provecho del acuerdo recientemente anunciado según el cual los Emiratos Árabes Unidos acceden a firmar la paz con Israel.

Además de Israel y Sudán, Pompeo viajará a Bahréin y a los Emiratos, indicó el Departamento de Estado, y fuentes de ese organismo indicaron que existe la posibilidad de que vaya también a Qatar y Omán.

“El compromiso de Estados Unidos hacia la paz, la seguridad y la estabilidad de Israel, Sudán y los países árabes del Golfo Pérsico nunca ha sido tan sólido que ahora con el liderazgo del presidente Donald Trump”, dice el comunicado de la instancia diplomática norteamericana.

Kushner y sus asesores visitarán Israel, Bahréin, Omán, Arabia Saudí y Marruecos, señalaron las fuentes que pidieron no ser identificadas y enfatizaron que el itinerario no ha sido finalizado y no ha sido anunciado oficialmente.

En Israel, Pompeo se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu “para hablar de temas de seguridad regional relacionados con la malévola influencia de Irán, establecer y profundizar las relaciones de Israel con la región y la cooperación para proteger a las economías estadounidense e israelí de inversionistas malignos”, añade el comunicado, en referencia a China, una potencia económica que está tratando de invertir en Israel.