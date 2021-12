COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — El policía de Ohio que le disparó cinco veces por la espalda a Casey Goodson Jr. fue acusado el jueves de asesinato, en un caso que sigue sin esclarecerse y del cual no hay video.

Goodson, quien es de raza negra, fue abatido en Columbus, Ohio, el 4 de diciembre de 2020 por Jason Meade, un policía blanco que llevaba 17 años en la fuerza y que participaba en la búsqueda de un prófugo como parte de un programa del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos.

Goodson no era el prófugo buscado. Si bien el alguacil federal Peter Tobin inicialmente relató que Meade, ahora retirado, enfrentó a Goodson luego que éste le pasó de cerca en su auto mostrando una pistola, luego se retractó.

Tobin dijo también que Meade “no estaba en una misión” de los alguaciles federales al momento del tiroteo.

Familiares sostienen que Goodson estaba abriendo la puerta de la casa de su abuela cuando fue abatido. Las autoridades han informado que se recuperó un arma en el lugar, pero no han dado detalles.

La oficina forense determinó en marzo que Goodson recibió cinco balazos en la espalda.

El juez fijó para el viernes la audiencia inicial para Meade. The Associated Press dejó un mensaje para el abogado de Meade, quien en el pasado ha aseverado que el reporte forense no revela lo que realmente ocurrió ese día.

El caso es objeto de una investigación penal por parte de la fiscalía federal, asistida por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.

Meade se retiró el 2 de julio por razones de incapacidad. Estaba bajo licencia administrativa desde el suceso.

El jefe policial ha dicho previamente que la autopsia “no nos da todos los datos necesarios” y que esperará hasta que concluya la investigación penal antes de tomar cualquier medida disciplinaria contra Meade.

En junio, el fiscal del condado Franklin, Gary Tyack, designó a dos fiscales externos para investigar el caso, ya que la fiscalía del condado sirve como asesora legal al departamento policial y anticipa tener que defender al condado y a la policía en este caso.