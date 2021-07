Richard Drew/AP

NUEVA YORK (AP) — La columnista del New York Times Gail Collins, el editor general de The Associated Press John Daniszewski y la periodista Katherine Boo fueron elegidos como copresidentes de la Junta del Premio Pulitzer, anunció el jueves la organización.

Sustituirán al editor en jefe de ProPublica Stephen Engelberg y a la vicepresidenta y editora ejecutiva de Simon & Schuster, Mindy Marqués González.