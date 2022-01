Oficial de salud se retira del desfile de Mardi Gras

of

NUEVA ORLEANS (AP) — La directora de salud de Nueva Orleans dice que no participará en uno de los primeros desfiles de la temporada de Mardi Gras, citando amenazas por la reanudación de las restricciones de la ciudad por el COVID-19 para combatir la variante altamente contagiosa del ómicrón.

El Krewe du Vieux dice que todavía considera a la doctora Jennifer Avegno como su reina e incluirá su carroza en su desfile, uno de los primeros en la temporada de Carnaval antes del Martes Gordo, según informes de prensa. El desfile, conocido por su sátira salvaje, se llevará a cabo el 12 de febrero bajo el lema “Vaxxed and Confused” (vacunados y confundidos).

En su carta al grupo del desfile, Avegno no describió ninguna amenaza específica, informó The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Pero la funcionaria escribió que las autoridades municipales enfrentan más “negatividad y odio” desde que se volvieron a imponer las medidas para mitigar el COVID-19.

“No quiero crear un riesgo de seguridad con mi participación”, escribió Avegno, “y creo que el mejor lugar para mí este año es entre bambalinas para ayudar a continuar protegiendo a nuestra comunidad”.

Este año, el Carnaval continúa pese al rápido aumento de casos de COVID-19 impulsados ​​por la variante ómicron. Funcionarios estatales dijeron la semana pasada que los casos en Luisiana podrían estar llegando a su punto máximo, pero se espera que las cifras se mantengan altas.

Un portavoz de la ciudad dijo al periódico que la decisión de Avegno no implica que otros funcionarios de la ciudad eviten hacer apariciones públicas durante la temporada de Mardi Gras.

Avegno dijo el 11 de enero que se volverían a requerir máscaras en los espacios públicos cubiertos, días después de que Nueva Orleans ingresara a la temporada de Carnaval que comenzó el 6 de enero y culmina en Mardi Gras, el 1 de marzo. Los funcionarios de la ciudad cancelaron los desfiles del año pasado y dijeron que la temporada de 2020 fue una de las primeras en propagar el virus.

Cuando Krewe du Vieux anunció la decisión de Avegno en su página de Facebook, también dijo que estaba acortando su ruta debido a la escasez de policías. Los funcionarios de la ciudad habían anunciado en diciembre que los principales desfiles tendrían rutas más cortas porque hay menos policías, médicos y otros socorristas para manejar multitudes.

El desfile de Krewe du Vieux incluirá la carroza de Avegno y también su disfraz, dijo el capitán Sebastian Boegershausen al periódico.

“Krewe du Vieux no escatimará esfuerzos para asegurarse de que su decisión reciba el trato característico de nuestro Krewe durante el desfile”, publicó el grupo en su página de Facebook, según informes de prensa.