Nigeria: liberan a 30 estudiantes tras 7 meses retenidos

ABUYA, Nigeria (AP) — Hombres armados liberaron a 30 estudiantes nigerianos tras casi siete meses en cautividad, dijo un funcionario del gobierno. Son los últimos que recuperan la libertad de las docenas de alumnos del estado de Kebbi secuestrados en junio.

El grupo llegó el sábado a la capital estatal de Kebbi junto a un profesor, señaló un vocero del gobernador de la región que no dio más detalles sobre la operación. El pago de rescates para la liberación de los cientos de estudiantes secuestrados en el país del África occidental es algo habitual.

Los alumnos del Federal Government College de Kebbi fueron secuestrados el 17 de junio cuando los pistoleros irrumpieron en su escuela en Birnin-Yauri, que está a unos 220 kilómetros (136 millas) de la capital estatal.

Por el momento, las autoridades no han anunciado la detención de los captores, que mataron a un agente de policía antes de huir con sus rehenes a los bosques cercanos, un patrón similar al empleado en el secuestro de más de 1.400 escolares en el país más poblado de África desde el inicio de 2021, según UNICEF, la agencia de Naciones Unidas para la infancia.

Tras el ataque, las autoridades locales guardan silencio sobre el número exacto de personas que desaparecieron en la escuela, pero los residentes dijeron que había más de 70 personas.

Los liberados “se someterán a revisiones médicas y recibirán apoyo mientras se reúnen con sus familias”, señaló Yahaya Sarki, vocero del gobernador de Kebbi.

Este es el tercer grupo de alumnos de Kebbi que recuperan la libertad desde su secuestro hace siete meses. El anterior, formado también por 30 personas, regresó en octubre. Las autoridades locales y antiguos rehenes contaron a The Associated Press que suelen liberarse en grupos, y no todos a la vez, porque cada operación supone el pago de un nuevo rescate.