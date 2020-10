Nadal gana final de Abierto de Francia e iguala a Federer

El español Rafael Nadal sostiene el trofeo mientras celebra su victoria en la final del Abierto de Francia contra el serbio Novak Djokovic en París, el domingo 11 de octubre de 2020. (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS (AP) — Rafael Nadal igualó el domingo a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam luego de una actuación casi perfecta contra Novak Djokovic en la final del Abierto de Francia.

Nadal alcanzó a su rival de toda la vida, Federer, con la mayor cantidad de torneos de tenis ganados por un hombre y extendió su propio récord en Roland Garros con su 13er trofeo en la arcilla, cortesía de una victoria sorprendentemente dominante por parciales de 6-0, 6-2, 7-5 sobre el número uno del mundo Djokovic.

“Lo que estás haciendo en esta cancha es increíble. No sólo en esta cancha, durante toda tu carrera, has sido un gran campeón”, dijo Djokovic a Nadal durante la entrega de trofeos. “Hoy demostraste por qué eres el rey de la arcilla”.

Cuando Nadal le puso fin al encuentro con un ace, cayó sobre las rodillas, sonrió y alzó los brazos. Es la cuarta ocasión que gana su torneo favorito sin ceder un set.

“La historia de amor que tengo con esta ciudad, y con este torneo, es inolvidable”, dijo Nadal.

Eludió una pregunta durante la entrevista posterior al partido sobre haber alcanzado a Federer, señalando que su atención seguía centrada en Roland Garros.

“Ganar aquí significa todo para mí. Honestamente no es el momento para pensar sobre el 20mo” título, dijo Nadal. “Roland Garros significa todo para mí. He pasado aquí los momentos más importantes, o la mayoría de los momentos más importantes, de mi carrera, no hay duda de eso”.

Nadal, número dos en el escalafón mundial, mejoró a una foja de 100-2 en el Abierto de Francia, incluido un combinado de 26-0 en las semifinales y finales, y conquistó su cuarto título consecutivo en París. El zurdo español, de 34 años, había tenido una racha de cuatro trofeos en Roland Garros de 2005 a 2008, y luego de cinco seguidos de 2010 a 2014, junto con sus cuatro títulos conseguidos en el Abierto de Estados Unidos, dos en Wimbledon y uno en Australia.

El español igualó a Federer por primera ocasión desde que cada hombre tenía cero títulos de Grand Slam en 2003. El primero del suizo llegó en Wimbledon ese mismo año, mientras que Nadal consiguió su primero en Francia en 2005, pero para ese entonces ya estaba rezagado 4-0.

La derrota de Djokovic lo dejó con 17 títulos. Si hubiera ganado, la clasificación del trío habría sido de 20-19-18.

“Sinceramente es un placer —de alguna forma es un placer— compartir esta gran época del tenis juntos”, dijo Nadal. “Por otra parte, han sido batallas complicadas durante un largo tiempo”.

Fue el 56to enfrentamiento entre Nadal y Djokovic, la mayor cantidad de encuentros entre cualquier pareja de hombres en la era abierta, y su noveno en una final de Grand Slam, igualando los choques entre Nadal y Federer para la mayor cantidad.

Djokovic había ganado 14 de los últimos 18 enfrentamientos contra Nadal, y lideraba 29-26 en general, incluida una victoria por 6-3, 6-2, 6-3 en la final del Abierto de Australia de 2019.

“En Australia me mató… Hoy fue para mí”, señaló Nadal. “Es parte del juego”.

Fendrich informó en Washington.