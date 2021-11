NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Director de Pfizer no ha sido detenido por fraude

LA AFIRMACIÓN: Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, fue arrestado por el FBI el 5 de noviembre en su casa en Nueva York, acusado de fraude.

LOS HECHOS: Bourla no ha sido arrestado ni acusado de ningún delito federal. La portavoz de Pfizer, Pamela Eisele, dijo a The Associated Press a través de un correo electrónico que el artículo era una “noticia falsa”.

Publicaciones en WhatsApp y Twitter aseguran incorrectamente que el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer ha sido arrestado en su casa en un suburbio de la ciudad de Nueva York acusado de fraude.

Algunos usuarios aseguran que el directivo sobornó a los gobiernos y escondió efectos graves de la vacuna contra el COVID-19 que comercializa la compañía.

Las afirmaciones están acompañadas de un artículo publicado en el blog The Conservative Beaver. En la historia se afirma erróneamente que Bourla enfrentó cargos de fraude “por su papel en engañar a los clientes sobre la efectividad de la vacuna COVID-19”. También se señala que Pfizer fue “acusada de falsificar datos y pagar grandes sobornos ”.

El sitio, que dice tener su sede en Canadá, no proporciona ninguna evidencia de sus afirmaciones y atribuye la información a un agente del FBI no identificado.

Bourla hizo apariciones en CNBC y CNN el viernes 5 de noviembre, el mismo día en que el artículo afirmaba falsamente que había sido arrestado, para discutir el medicamento antiviral oral para el COVID-19 de la compañía. Posteriormente apareció en CNBC el martes 9 de noviembre y ha continuado publicando en Twitter.

La base de datos de la Oficina Federal de Prisiones no incluye a Bourla como recluso y no figura en la lista de reclusos del condado de Westchester, donde el artículo afirmaba que Bourla fue arrestado. Tampoco se encontraron registros de Bourla en una base de datos de registros judiciales federales y denuncias penales.

El FBI le dijo a AP que no tenía información sobre las acusaciones.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Exsenador mexicano no publicó foto alterada de mandatario

LA AFIRMACIÓN: El exsenador mexicano Diego Fernández de Cevallos publicó en Facebook una foto alterada en la que aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador, para burlarse del mandatario.

LOS HECHOS: La publicación se originó en una cuenta satírica de Facebook que utiliza el nombre del exlegislador.

Una publicación que circula en Facebook muestra una captura de pantalla de la publicación de la cuenta satírica que utiliza el nombre de Fernández de Cevallos, con la foto alterada.

La imagen modificada muestra a López Obrador frente al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con un sombrero hecho con pan y flores mientras sostiene dos cetros hechos con los mismos materiales.

Un texto en la publicación de la cuenta satírica dice erróneamente que la fotografía corresponde a la visita de López Obrador el 9 de noviembre a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

Usuarios comentaron en la publicación como si en realidad el exsenador hubiera publicado la foto para burlarse del presidente. Otros usuarios comentaron que la foto era real.

Pero, en primer lugar, la cuenta que utiliza el nombre del exsenador está dedicada a difundir contenidos satíricos para burlarse de López Obrador. El perfil de la cuenta satírica también utiliza una caricatura con el rostro del exlegislador.

Además la foto alterada sobrepone imágenes de dos eventos distintos, no corresponde a la visita de López Obrador a la ONU. Allí, López Obrador encabezó una sesión del Consejo de Seguridad y planteó un plan para combatir la desigualdad a nivel global.

La imagen de López Obrador con el sombrero y los cetros de flores y pan corresponde a un evento al que acudió el mandatario el 4 de enero de 2020 en el municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, en el centro de México.

En ese evento, comunidades indígenas le obsequiaron el sombrero y los cetros típicos de la cultura otomí. El pan y las flores son utilizadas por esa etnia para fabricar artesanías.

La imagen de López Obrador fue insertada sobre una segunda foto que en realidad corresponde a una visita el 20 de septiembre del presidente peruano Pedro Castillo a la sede de la OEA, en Washington.

La foto original de este evento muestra a Castillo mientras da un discurso el 20 de septiembre pasado frente a Almagro en la sede de la OEA. En la imagen alterada el mandatario peruano fue eliminado y en su lugar fue insertado López Obrador.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Exgobernador no amenazó a presidente por reforma eléctrica

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, al norte de México, cuando amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador con no aprobar su reforma eléctrica.

LOS HECHOS: La grabación utiliza una imagen de Corral con López Obrador que data de 2018, cuando acordaron concluir instalaciones médicas en el estado. En el video sólo se ve al presidente criticando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no apoye su reforma eléctrica, la cual busca que el Estado mantenga el control del sector.

El 7 de agosto de 2018 Corral y López Obrador se reunieron en un hospital inconcluso en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, para acordar la terminación de la obra. La imagen fue difundida por el gobierno de Chihuahua, que en ese momento encabezaba Corral.

Sin embargo, la imagen del encuentro fue usada como portada de un video de YouTube que asegura: “¡AMLO es amenazado con frenar reforma eléctrica”.

La portada del video muestra la foto del encuentro y fue agregada para señalar a Corral.

Sin embargo, al reproducir el video, sólo se ve un fragmento de la conferencia matutina del presidente del lunes 15 de noviembre en el cual critica que el PRI no apoye su reforma.

Javier Corral dejó la gubernatura de Chihuahua el 8 de septiembre.

En el video se ven unos 8 minutos de la conferencia de López Obrador en los que critica al actual diputado federal Rubén Moreira por su oposición a la reforma eléctrica. En el video nunca se menciona o se sugiere a Corral.

A juicio de Moreira, la reforma eléctrica propuesta por López Obrador debería ser discutida y votada después de las elecciones del 5 de junio de 2022 pues “no sería sano ni serio, lo vuelve un tema electoral, cuando debe ser técnico y profundo”, dijo hace una semana.

En 2013 se aprobó una reforma eléctrica que abrió el sector a la inversión privada. Sin embargo, desde que llegó a la presidencia López Obrador ha impulsado diversas iniciativas para hacer una contrarreforma que devuelva al Estado mexicano el control del sector.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

____

Gobernador de California no fue arrestado en operativo militar

LA AFIRMACIÓN: El 1 de noviembre el gobernador de California, Gavin Newsom, fue arrestado en un operativo desplegado por marines estadounidenses en la casa del mandatario estatal. Newsom se encuentra bajo custodia militar y será enviado a la prisión militar en la bahía de Guantánamo, Cuba.

LOS HECHOS: Newsom ha aparecido en eventos públicos después del 1 de noviembre y voceros de la oficina del mandatario estatal y del Pentágono dijeron a AP que las versiones no son verdaderas.

Una publicación que circula en Facebook muestra capturas de pantalla de un artículo noticioso que dice falsamente que Newsom fue arrestado en el operativo militar en su casa en California.

Las capturas muestran el encabezado del artículo con la afirmación equivocada. Sin embargo, éste fue publicado inicialmente por el sitio web Real Raw News, dedicado a difundir contenido satírico sobre la política estadounidense que AP ha verificado en múltiples ocasiones.

La publicación fue originalmente difundida en inglés en ese sitio, pero en redes y en internet circulan versiones en español que no aclaran que se trata de contenido satírico.

Además, Alex Stack, director adjunto de Comunicaciones de la Oficina del gobernador de California, dijo a AP en una llamada telefónica que las afirmaciones son “categóricamente falsas”. También un vocero de la oficina de prensa del Pentágono dijo a AP en un correo electrónico que las versiones que circulan en torno al supuesto arresto de Newsom no son verdaderas.

AP tampoco encontró evidencia en internet ni en comunicados oficiales de que Newsom haya sido arrestado ni que se encuentre bajo custodia militar.

En primer lugar, participó el 9 de noviembre en la Cumbre Económica de California en la ciudad costera de Monterey, en el Pacífico. Posteriormente, el 10 de noviembre formó parte de una rueda de prensa en el Centro Médico regional del Departamento para Asuntos de Veteranos en la ciudad de Los Ángeles.

Al responder preguntas de reporteros sobre por qué se ausentó de eventos públicos de manera prolongada tras recibir una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 el 27 de octubre, Newsom dijo que lo hizo para pasar tiempo con su familia.

— Marcos Martínez Chacón

____

Presidente mexicano no ordenó a autoridad electoral reducir salarios

LA AFIRMACIÓN: Un video en las redes sociales asegura que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, recibió la orden del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para bajarse el sueldo como política de austeridad.

LOS HECHOS: La reducción salarial ha enfrentado a López Obrador y al INE. El caso se discute en la Corte y, hasta ahora, los ministros han determinado que los organismos autónomos pueden otorgar salarios superiores al mandatario del país.

Desde que llegó al poder en diciembre de 2018 López Obrador implementó una política de austeridad y reducciones salariales en el gobierno federal. Eso incluyó una reforma para establecer que ningún funcionario podía ganar más que el presidente, cuyo salario quedó establecido en 108.000 pesos mensuales (unos 5.400 dólares).

Estos cambios provocaron que los funcionarios de diversos organismos autónomos, como el INE, presentaran recursos judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El enfrentamiento entre el INE y el presidente se ha intensificado debido a que el organismo ha acusado una reducción presupuestal para 2022, lo cual complica la realización de la consulta de revocación de mandato que impulsa López Obrador y su partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante esto, en las redes sociales comenzó a circular un video en el que se asegura que el presidente del INE recibió una carta de López Obrador en el que se le ordena una reducción salarial. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta.

La supuesta carta en realidad no es más que un comunicado de Morena al INE en el que se retomaron algunas declaraciones de López Obrador, pero no tiene ningún tipo de efecto legal.

El comunicado dice: “Hay un espacio muy amplio para hacer ajustes en los gastos del INE. Para empezar los sueldos y salarios de sus consejeros y de los funcionarios de la burocracia dorada”.

Este 16 de noviembre la Corte resolvió a favor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), uno de los organismos autónomos que se opusieron a la política presidencial, para que sus funcionarios puedan ganar más que el mandatario.

En los próximos días la Corte tendrá que resolver quejas similares presentadas por el INE y otros organismos y se prevé que las resoluciones también sean a su favor, como en el caso del IFT.

— Rafael Cabrera

____

El PRI no se negó a discutir reforma eléctrica y luego se retractó

LA AFIRMACIÓN: Debido a una serie de comentarios que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cambió de opinión e informó que ahora sí analizará la reforma eléctrica.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El PRI no se ha negado a discutir la reforma eléctrica, sólo ha solicitado que se haga después de las elecciones del 5 de junio de 2022.

Desde principios de noviembre Moreira ha pedido en la Cámara de Diputados aplazar la discusión de la reforma eléctrica hasta agosto de 2022 para que la fecha no sea cercana al proceso electoral.

El líder priísta argumentó que “no sería sano ni serio, lo vuelve un tema electoral, cuando debe ser técnico y profundo”, pero no dijo que el partido no discutirá la iniciativa. “Ésta y cualquier otra reforma constitucional de gran calado debe tener tiempo suficiente para ser debatida”, señaló.

El 15 de noviembre el periódico mexicano Milenio publicó una entrevista a Moreira en la que dijo que su partido, a diferencia del Partido Acción Nacional (PAN), estaba dispuesto a continuar el diálogo sobre la iniciativa.

Una publicación en Facebook asegura incorrectamente que el PRI se retractó de su negativa a discutir la reforma eléctrica luego de una serie de declaraciones realizadas por López Obrador en su conferencia de prensa del 15 de noviembre de 2021.

En la grabación que acompaña el mensaje se citan diversas notas, incluida la entrevista publicada por Milenio citada anteriormente, y se comparten fragmentos de la conferencia del presidente. En ésta el mandatario criticó al diputado Moreira por su oposición a la reforma eléctrica tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022.

Sin embargo, Moreira no se ha negado a discutir la iniciativa, lo que ha manifestado en distintas ocasiones es que debería ser discutida y votada después de las elecciones del 5 de junio de 2022.

En la entrevista de Milenio reiteró la postura de su partido de continuar el diálogo sobre la iniciativa: “El PRI no ha dicho nunca que se niega al diálogo, ni en el caso de la reforma eléctrica o de otras que requieran las dos terceras partes. El PRI jamás ha dicho que cerramos o bajamos la cortina. En el caso de la reforma eléctrica el paquete como se presenta no nos parece, pero sí creo que hay que discutirlo”, dijo Moreira.

Dicha declaración se dio después de que Jorge Triana, diputado del PAN, declarara que la reforma eléctrica impulsada por López Obrador estaba “muerta”. El dicho del panista surgió luego de que, el 14 de noviembre, se votara el presupuesto de 2022.

Triana dijo que los partidos que apoyan a López Obrador habían matado la iniciativa al cerrarse al diálogo y la negociación para incluir propuestas del bloque opositor.

Sobre la postura de Triana, Moreira dijo a Milenio que era individual. Agregó que cerrarse de este momento a la reforma eléctrica como lo hizo el PAN sería rechazar el diálogo y contribuir a la división en la sociedad y en la misma cámara baja.

— Abril Mulato

___

