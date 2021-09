CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

México no renunció a la OEA sino que propuso transformarla

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de México anunció el 29 de agosto su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

LOS HECHOS: El canciller mexicano Marcelo Ebrard criticó la actual gestión de la OEA y planteó que se transforme en una nueva organización menos intervencionista. Sin embargo, en ningún momento anunció que México saldrá de la institución.

El 29 de agosto Ebrard participó en una plenaria de senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el actual partido en el poder en México.

Durante su intervención dijo: “¿Cuál es la propuesta de México? Adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista y hegemonista y que venga otra organización que construyamos en acuerdo con Estados Unidos para el siglo XXI”.

En julio, recordó Ebrard, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso dicha transformación durante la reunión en México de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Ebrard ha sido crítico de la gestión de Luis Almagro al frente de la OEA y dijo que “alguien le tiene que mandar un oficio” para explicarle que “el mundo cambió” y que dicho organismo “no puede seguir siendo un instrumento de intervención”.

Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a circular publicaciones que aseguran que México renunció a la OEA, lo cual es incorrecto.

La AP revisó el discurso de Ebrard y en ningún momento dijo que México saldría de la OEA sino que planteó transformar o crear un nuevo organismo, más actualizado, pero hasta el momento el país continúa siendo parte de la organización.

Daniel Millán, vocero de la cancillería, dijo a The Associated Press que México no ha renunciado a la OEA y que “la idea del canciller es reformar” el organismo.

En semanas recientes los líderes de los partidos de oposición en México han acudido a la OEA a denunciar la presunta intervención del gobierno mexicano y del narco en las pasadas elecciones del 6 de junio.

El 24 de julio, López Obrador criticó a la OEA e incluso planteó sustituirla con un organismo regional tipo la Unión Europea "pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”. En ningún momento dijo que abandonaría al organismo.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Kamala Harris no prometió derrocar a presidente de Guatemala

LA AFIRMACIÓN: En un comunicado del 13 de agosto la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris prometió encarcelar al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, e instaurar un nuevo gobierno en ese país.

LOS HECHOS: Ni la oficina de la vicepresidencia ni Harris han emitido un comunicado con la afirmación que circula. Además, la vicepresidenta estadounidense ha dicho en reiteradas ocasiones que busca trabajar con las autoridades de Guatemala para promover el desarrollo y reducir la migración desde ese país hacia Estados Unidos.

El 7 de junio, durante su primera gira al extranjero que incluyó visitas a Guatemala y México, Harris declaró que el gobierno estadounidense acordó con la administración de Giammattei la creación de una fuerza de trabajo conjunta para combatir la corrupción y el tráfico humano en la nación centroamericana, reportó AP.

Tras una reunión con el mandatario, Harris expresó optimismo sobre su capacidad para trabajar juntos en torno al combate a la corrupción y aseguró que habían sostenido una conversación “muy franca y muy sincera”.

Una publicación que circula en Facebook afirma falsamente que el 13 de agosto Harris declaró en un comunicado que el gobierno estadounidense buscaba encarcelar a Giammattei y a otros funcionarios de su gobierno e instaurar una nueva administración.

Pero no existe ningún comunicado como el mencionado en la publicación y Harris tampoco hizo una declaración como esa a los medios de comunicación ni en sus redes sociales.

Tampoco existen reportes noticiosos sobre un supuesto plan estadounidense para encarcelar a Giammattei e instaurar un nuevo gobierno.

En contraste, Harris sí ha hablado sobre un plan estadounidense para fomentar el desarrollo en la región conocida como el Triángulo Norte conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, para reducir la migración desde esa región hacia Estados Unidos. El plan incluye cientos de millones de dólares en inversión estadounidense en los tres países.

Giammattei ha enfrentado críticas en torno a la gestión de su administración contra la corrupción.

A fines de julio la fiscalía general de Guatemala removió de su cargo a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI) que había sido elogiado dentro y fuera del país por su lucha contra la corrupción. La medida fue criticada por Estados Unidos, que calificó la decisión como un “retroceso significativo en el Estado de derecho”.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Fotografía de féretros de soldados estadounidenses no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra los féretros de 13 soldados estadounidenses que fallecieron en el atentado de Kabul, Afganistán, el 26 de agosto.

LOS HECHOS: La fotografía que muestra más de una decena de ataúdes envueltos con la bandera de Estados Unidos en el interior de un avión y al fondo las siluetas de seis personas fue tomada el 27 de junio de 1996 en la base militar de Dover, en el estado de Delaware.

La imagen fue capturada por Kimberly A. Ruebling y muestra 19 ataúdes que contienen los restos de miembros del servicio militar de Estados Unidos que murieron en el atentado en Dhahran, Arabia Saudita, ocurrido el 25 de junio de 1996 y perpetrado por el grupo saudí Hezbollah.

En ese entonces, AP reportó que la explosión de un camión en las Torres Khobar, un dormitorio de ocho pisos en el este de Arabia Saudita utilizado para albergar a personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, había matado a 19 estadounidenses y herido a 372 más.

El 29 de agosto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a la base militar de Dover, en Delaware, para recibir los cuerpos de los 13 militares que fallecieron tras el ataque terrorista perpetrado por el grupo Estado Islámico.

Acompañado de la primera dama, Jill Biden, el mandatario estadounidense rindió honores a los ataúdes de cada uno de los soldados envueltos en la bandera de Estados Unidos.

Desde temprano las imágenes de la ceremonia comenzaron a circular tanto en medios como en redes sociales, pero no todas son reales.

Un mensaje de Facebook que acompaña la fotografía antes mencionada dice falsamente: “Llegan a casa los 13 héroes estadounidenses que fallecieron por la ineptitud de este gobierno”.

En el apartado de comentarios de la publicación los usuarios critican a Biden y a su administración. “Gracias a sangriento Biden! Fortaleza para sus familias y amigos”, dice uno de ellos.

Pero la imagen data de 1996, cuando Bill Clinton era presidente. Además, ambas publicaciones se compartieron el 27 de agosto, dos días antes de que llegaran los féretros a Estados Unidos.

Los 13 soldados muertos en Kabul fueron los primeros soldados estadounidenses caídos en Afganistán desde febrero de 2020, cuando la administración de Donald Trump llegó a un acuerdo con el Talibán según el cual la milicia cesaría los ataques contra las fuerzas norteamericanas a cambio del compromiso de Washington de retirarse del país para mayo de 2021.

Los soldados murieron al final de la presencia militar norteamericana en Afganistán en momentos en que se realizaba una caótica evacuación en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas deseaban huir del país tras el retorno del Talibán al poder.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Fotos no muestran explosiones de gas ligadas a programa de gobierno mexicano

LA AFIRMACIÓN: Una publicación en Twitter muestra fotografías de tres explosiones de tanques de Gas Bienestar, ocurridas en Ciudad de México, que comenzaron a ser vendidos el 31 de agosto por el gobierno mexicano como parte de su estrategia para reducir el precio del combustible de uso doméstico.

LOS HECHOS: La cuenta que difundió las imágenes suplantó la identidad de la cuenta verificada de Twitter del diario Excélsior. Además, dos de las fotos de las supuestas explosiones fueron manipuladas y se les agregó el logo de Gas Bienestar en los tanques, pero en realidad son de años pasados y contextos distintos. Las autoridades de Ciudad de México no reportaron explosiones.

Este 31 de agosto en Ciudad de México comenzó la venta de tanques de Gas Bienestar a menor precio por el gobierno federal para reducir el costo del combustible casero.

Desde julio el presidente López Obrador anunció el lanzamiento de Gas Bienestar para competir con los vendedores privados y bajar el precio, pues a su juicio las empresas particulares han aumentado el precio del gas de manera injustificada y el incremento ha estado por encima de la inflación.

El 31 de agosto, durante su conferencia matutina diaria, el presidente puso en marcha el programa de venta de gas y en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de los puntos de venta y costos.

Sin embargo, esto provocó que una cuenta falsa de Twitter, que se hizo pasar por la del periódico Excélsior, difundiera una noticia falsa sobre tres supuestas explosiones ocurridas en Ciudad de México a causa de los tanques de Gas Bienestar.

El tuit contiene tres imágenes. En la primera se puede ver a una mujer adulta mayor transportando su tanque de gas en un carrito de supermercado. El autor de la imagen no ha podido ser identificado pero la foto comenzó a circular el 31 de agosto en las redes sociales como parte del inicio de la venta de Gas Bienestar.

Las otras dos fotos, en las que se pueden ver tanques de gas con fuego o que explotaron, en realidad no corresponden a Ciudad de México ni al programa del gobierno federal.

En una se puede ver un tanque de gas chico, de 4 kilos, con el logo de Gas Bienestar. Sin embargo, el gobierno no vende tanques de ese tamaño, pues sólo vende de 20 y 30 kilos.

Además, la foto original circula en las redes sociales e internet desde 2014 y ha servido para ilustrar textos sobre qué hacer en caso de una explosión de gas. En la foto real el cilindro no tiene el logo de Gas Bienestar.

En la tercera foto se puede ver un tanque tirado, en medio de una escena donde se aprecia una explosión. Sin embargo, la foto original es de 2018 y ocurrió en Zapopan, estado de Jalisco, en el Pacífico mexicano.

La foto original es del diario Reforma y la nota daba cuenta de que una familia, dos adultos y dos menores, se disponían a comer cuando ocurrió el accidente casero.

La AP consultó a la delegación Iztapalapa y a los bomberos sobre las supuestas tres explosiones ocurridas este 31 de agosto en Ciudad de México y ambas autoridades rechazaron que hayan ocurrido explosiones como las señaladas.

— Rafael Cabrera

Documentos no revelan que la pandemia fue planeada por organismos

LA AFIRMACIÓN: Dos documentos elaborados por el Banco Mundial comprueban que la pandemia de COVID-19 fue planeada por organismos internacionales. El primero consiste en un listado de ventas globales de “Kits de Pruebas COVID-19”, con un código de compra de 2017. El segundo corresponde a un reporte que detalla un plan de preparación y respuesta global para enfrentar la pandemia y que establece una fecha de finalización en 2025.

LOS HECHOS: El Banco Mundial dijo que los insumos que aparecen en el listado para el diagnóstico del virus fueron incluidos en el documento cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, aunque para éstos se utilizaron códigos de venta aplicados en años pasados para facilitar el rastreo de las ventas globales. Además, el segundo documento en realidad incluye una estimación de lo que podría durar la respuesta global a la crisis generada por la pandemia, no comprueba ninguna planificación para que el brote continúe.

Un video que circula en TikTok muestra a un individuo que señala falsamente que los dos documentos comprueban que la pandemia fue planeada por organismos internacionales, como el Banco Mundial.

El hombre dice que el hecho de que el primer documento, que corresponde a un listado de insumos médicos publicado como parte del Sistema Mundial de Soluciones Comerciales (WITS, por sus siglas en inglés), del cual forma parte el Banco Mundial, incluye los “Kits de Prueba COVID-19” con el código 300215 de 2017, comprueba que el brote del virus fue planeado.

Pero el Banco Mundial dijo en un comunicado del 8 de septiembre que los insumos para el diagnóstico y tratamiento de personas infectadas con el virus fueron incluidos en el listado en marzo de ese año, no antes, aunque para éstos fueron utilizados códigos de venta de años anteriores.

El Banco explicó que el WITS decidió usar códigos de años anteriores para facilitar el rastreo a nivel global de las ventas del producto.

Sin embargo, el Banco Mundial añadió que, ante la desinformación generada, modificó la forma en la que se despliegan las ventas del producto en el sitio oficial del WITS y ahora en la página este producto aparece titulado solamente como “Kits Médicos”.

El individuo en el video agrega equivocadamente que el segundo documento del Banco Mundial titulado “Programa Estratégico de Respuesta y Preparación Mundial COVID-19”, también comprueba que la pandemia fue planeada ya que incluye la fecha del 31 de marzo de 2025 como posible conclusión del programa de respuesta. Pero en realidad dicha fecha es sólo una estimación, de acuerdo con el mismo reporte.

El plan, con fecha de publicación del 2 de abril de 2020, establece que el Banco Mundial y sus socios autorizaron la creación de un programa de financiamiento por miles de millones de dólares para apoyar a países en desarrollo para que fortalezcan sus sistemas de salud pública ante la crisis derivada de la pandemia.

“El objetivo de desarrollo del programa es prevenir, detectar y responder a la amenaza impuesta por el COVID-19 y fortalecer la preparación de los sistemas nacionales de salud pública”, dice el documento, que no hace mención a ningún plan para que la pandemia continúe.

Desde 2020 funcionarios del Banco Mundial habían dicho que la recuperación económica global por la crisis generada por la pandemia podría tardar hasta cinco años.

— Marcos Martínez Chacón

Imagen de soldados estadounidenses llorando no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a tres soldados de Estados Unidos llorando luego de que 13 militares estadounidenses fallecieron durante un atentado de Kabul el 26 de agosto.

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de la fotografía AP encontró que en realidad fue capturada en el servicio memorial del soldado Christopher B. Cosgrove, quien falleció a los 23 años a raíz de la explosión de un coche bomba ocurrida en Faluya, Irak, el 1 de octubre de 2006.

Una publicación compartida en Facebook asegura incorrectamente que la foto se tomó recientemente, después de que ocurrió el atentado de Kabul, en el que fallecieron 13 militares estadounidenses y unos 180 afganos.

“A los descerebrados y sociópatas que votaron por el inepto ‘Joe’ Biden, porque según decían Donald Trump les caía mal, ahora les pregunto si en los anteriores 4 años vieron algo tan triste como esto. ¡Alguien tendrá que pagar por nuestros militares asesinados y por las inocentes víctimas afganas!", dice el mensaje que acompaña la imagen.

Pero esto no es real. En la web de la organización de corredores militares “New Jersey Run for the Fallen”, la cual se dedica a rendir homenaje a soldados de New Jersey que murieron durante la guerra global contra el terrorismo, se explica que la foto se tomó durante un servicio memorial que se realizó en el Campo Bahria en Faluya para recordar a Cosgrove el 8 de octubre de 2006.

“Lanza de Infantería de Marina Cpl. Remigusz Wojdala llora en un servicio para el Lanza de infantería de Marina Cpl. Christopher B. Cosgrove, muerto por la explosión de un coche bomba en Faluya”, señala la descripción de la imagen que pertenece a la organización.

Mike Simpson, presidente de “New Jersey Run for the Fallen”, confirmó a AP a través de un correo electrónico que la fotografía se tomó 15 años atrás y que no tiene nada que ver con los hechos ocurridos recientemente en Afganistán.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido cuestionado sobre la forma en que su país abandonó Afganistán: una evacuación caótica y espasmos de violencia, incluida una bomba suicida.

El 31 de agosto en un mensaje dirigido a la nación, el mandatario defendió su decisión de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos.

— Abril Mulato

