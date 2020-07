NASCAR: Dillon lidera el 1-2 de Richard Childress Racing

El presidente y gerente general del circuito Texas Motor Speedway, Eddie Gossage, derecha, sostiene un cartel de "ganador" apuntando a Austin Dillon, quien conquistó la carrera de la Serie de la Copa NASCAR en Fort Worth, Texas, el domingo 19 de julio de 2020. (AP Foto/Ray Carlin) less El presidente y gerente general del circuito Texas Motor Speedway, Eddie Gossage, derecha, sostiene un cartel de "ganador" apuntando a Austin Dillon, quien conquistó la carrera de la Serie de la Copa NASCAR en ... more Photo: Ray Carlin, AP Photo: Ray Carlin, AP Image 1 of / 1 Caption Close NASCAR: Dillon lidera el 1-2 de Richard Childress Racing 1 / 1 Back to Gallery

FORT WORTH, Texas, E.UU. (AP) — Austin Dillon se mantuvo en la punta después de un reinicio de carrera a dos vueltas del final para vencer a su compañero novato Tyler Reddick ante la bandera a cuadros en Texas, dando a Richard Childress Racing (RCR) su primer 1-2 en la Copa NASCAR en nueve años.

Con los aficionados dispersos en las tribunas en un domingo de calor abrasador, un muy deshidratado Dillon cruzó la meta al frente y celebró dando giros antes de ser trasladado al centro de atención médica instalado en el lugar.

“Recibí un par de inyecciones, me siento genial. Me sentí muy bien de nuevo una vez que estuve bajo el aire acondicionado. Quería salir de nuevo porque es terrible ganar la carrera y retirarse”, declaró Dillon cuando finalmente se presentó en una conferencia vía Zoom tras la carrera. “Pero lo di todo. Me entregué por completo ahí. Al menos puedo decir eso, dejé todo en la pista”.

Dillon se apuntó la tercera victoria en su carrera y su primera desde Daytona al inicio de la temporada 2018. Dillon y Reddick se colocaron al frente en el reinicio para las tres vueltas finales, el primero después de un incidente con 29 vueltas restantes que mandó el veloz auto de Ryan Blaney a una vuelta detrás.

“Nada mal para un chico que nació en cuna de oro, ¿eh?”, comentó Dillon, nieto de Childress, inmediatamente después de la carrera.

Fue el primer resultado 1-2 para RCR en la Serie de Copas desde que Clint Bowyer ganó en Talladega en 2011 delante de Jeff Burton.

Childress observó la carrera desde un centro de comando en el taller del equipo en Carolina del Norte.