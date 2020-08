Muere John Hume, artífice de la paz en Irlanda del Norte

LONDRES (AP) — El político John Hume, ganador de un Nobel de la Paz por su labor para poner a fin a la violencia en su Irlanda del Norte nativa, ha muerto, según su familia. Tenía 83 años.

El líder católico del moderado Partido Laborista y Socialdemócrata estaba considerado como el principal artífice del acuerdo de paz. Compartió el premio con David Trimble.

Hume era un activista de los derechos civiles que sumó al movimiento por los derechos norirlandeses en la década de 1960. Vio el nacionalismo como una fuerza en declive y defendía la idea de ampliar el autogobierno de Irlanda del Norte, con el poder repartido entre los grupos que lo formaban.

“Irlanda no es un sueño romántico, no es una bandera: son 4,5 millones de personas divididas por dos poderosas tradiciones”, dijo. “La solución no se encontrará sobre la victoria de ninguna, sino sobre el acuerdo y la alianza entre ambas. La división real de Irlanda no es una línea dibujada en el mapa, sino en las mentes y los corazones de su gente”.