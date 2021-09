AMLO dedica día independencia a pedir fin de bloqueo a Cuba

of

5 of 5

of

4 of 5

of

3 of 5

of

2 of 5

of

1 of 5

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El día de la Independencia de México estuvo dedicado a Cuba.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el jueves “respetuosamente" a Estados Unidos el fin del bloqueo a Cuba e instó a la comunidad cubano-americana a que deje de lado los asuntos partidistas y busque la reconciliación.

La postura del mexicano no es nueva pero sus palabras tienen especial simbolismo al ser pronunciadas durante el acto oficial del Día de la Independencia de México, un desfile militar donde tradicionalmente no son habituales los discursos pero que esta vez contó con las palabras no sólo de López Obrador sino de su invitado de honor, el líder cubano Miguel Díaz-Canel.

“Ojalá que el presidente (Joe) Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba”, dijo el presidente mexicano. “También debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas, hay que dejar atrás el resentimiento, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación”.

Estas declaraciones tienen lugar durante el primer viaje al exterior del cubano después de las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio y cuya represión suscitó duras críticas internacionales.

“Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno", agregó. “Si esta perversa estrategia lograse tener éxito... se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco”, dijo el mandatario mexicano.

Miles de cubanos se echaron a la calle a medios de julio para protestar por la escasez de bienes básicos y los cortes de energía pero también criticaron la política del gobierno y pidieron más libertades en la isla. Fueron las manifestaciones más grandes desde los años 90 y muchas entidades, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenaron la represión con la que actuaron las autoridades para disolverlas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones que siguieron.

El gobierno de México envió poco después a Cuba medicamentos, alimentos y también combustible en lo que supuso el mayor apoyo en ayuda humanitaria en décadas y el presidente López Obrador insistió en condenar el bloqueo, elogiar la resistencia cubana y arremeter contra la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Díaz-Canel llegó a México días antes de VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la que se espera que acudan 16 mandatarios. La cita se prevé sea un reforzamiento de este foro de integración frente a la OEA, que México apostó por reformar y en la que también está presente Estados Unidos pero no Cuba.

El líder cubano arribó a la Ciudad de México acompañado, entre otros, por su canciller Bruno Rodríguez y el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.

Antes de la cita multilateral del fin de semana, Díaz-Canel mantendrá un encuentro con López Obrador en el que se pretende profundizar el diálogo político al más alto nivel y ampliar las relaciones económicas y comerciales, la inversión y la cooperación en ámbitos como la salud, según el gobierno cubano.

Uno de los primeros en criticar la visita del cubano fue el expresidente Felipe Calderón (2006-2012). “Es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario de la consumación de la independencia de un dictador que encierra a decenas de ciudadanos cubanos”, dijo en su cuenta de Twitter.