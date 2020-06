México: Arrestan a 2 personas ligadas a asesinato de juez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos personas fueron arrestadas en relación con el doble asesinato de un juez federal y su esposa ocurrido a mediados de junio, informó la fiscalía federal el domingo, mientras que las autoridades de Ciudad de México presentaron ante el juez a 17 de los 19 detenidos por el atentado fallido contra el jefe de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

Ambos ataques son atribuidos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del país, y han supuesto un contundente golpe al Estado mexicano y todo un reto a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía General de la República indicó en un comunicado que trabajos de inteligencia permitieron que elementos de esa agencia y de la Marina ubicaran y detuvieran en la ciudad de Cuauhtémoc, en el estado occidental de Colima, a un hombre al que solo identificaron como Jaime “T”, que además de estar presuntamente implicado en el asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa, es vinculado, entre otros delitos, al homicidio de una legisladora de ese estado del Pacífico. Colima registra la mayor tasa de homicidios de en todo México.

El comunicado agregó que hay otro detenido por el asesinato de Villegas, quien murió baleado en su domicilio el 16 de junio. El documento no aporta datos sobre esta segunda persona arrestada.

Por otra parte, la fiscalía de Ciudad de México informó el domingo que puso a disposición del juez a 17 de los 19 detenidos tras el atentado el viernes en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.

Los 15 hombres y dos mujeres son acusados de homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En el ataque murieron tres personas, dos escoltas y una transeúnte, y otras cinco resultaron heridas, incluyendo al funcionario —que se recuperaba de sus heridas de bala el fin de semana en un hospital.

Entre las personas presentadas ante el juez está José Armando Briseño, presunto autor intelectual de un atentado sin precedentes. Tras el ataque fueron decomisados, entre otro armamento, 34 fusiles, un lanzagranadas y cinco fusiles calibre .50, todo un arsenal con el que el viernes por la mañana, una decena de hombres acribillaron el vehículo blindado de García Harfuch en una de las principales avenidas de la capital mexicana.

Aunque los analistas consideran que el ataque al juez y el atentado en la capital fueron un claro desafío del CJNG al presidente, López Obrador dijo el sábado que no iba a declarar la guerra a nadie, que seguiría con su estrategia centrada en labores de inteligencia y en erradicar las causas de la violencia y que no pactará con criminales porque, aunque reconoció que tenía miedo, subrayó no era un cobarde.