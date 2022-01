PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Dos sismos moderados estremecieron el lunes el sudoeste de Haití, causando pánico y llevando al cierre de escuelas, pero de inmediato no se informó de daños.

El primer movimiento ocurrió a las 8:16 a.m. (1316 GMT) y tuvo una magnitud de 5,3. El segundo ocurrió casi una hora más tarde con magnitud 5,1.

Ambos tuvieron epicentro en la península sureña de Haití, al oeste de la capital Puerto Príncipe, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Añadió que ambos tuvieron una profundidad aproximada de 10 kilómetros (6 millas) debajo de la superficie.

Sylvera Guillame, director de la agencia de protección civil para la región sur de Haití, dijo a The Associated Press que los temblores fueron leves y causaron pánico, pero que no se reportaron heridos ni muertos. Añadió que las escuelas locales cerraron y mandaron a los niños a casa como precaución.

El 14 de agosto del año pasado, un sismo de magnitud 7,2 estremeció Haití, matando a más de 2.200 personas y destruyendo o dañando unas 137.500 viviendas.