Los padres de Eyah Hallaq, un palestino autista que fue muerto a tiros por la policía israelí, hablan en una entrevista en Jerusalén el 3 de junio del 2020. El ministerio de Justicia de Israel dijo el martes, 14 de julio del 2020, que no hay video del incidente, diciendo que las cámaras de seguridad en el área no estaban operando adecuadamente en ese momento. (AP Foto/Mahmoud Illean) less