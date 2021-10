BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La Procuraduría colombiana abrió el jueves una investigación disciplinaria contra el jefe de inteligencia militar del Ejército por presuntas conductas sexuales abusivas que habrían sido cometidas en contra de una subalterna en el 2017.

El jefe de inteligencia, brigadier general Mario González Lamprea, fue denunciado desde 2017 por la teniente Jeimy Muñoz Cometa. Sin embargo, el caso salió a la luz el miércoles por una denuncia periodística.

De acuerdo con el relato de Muñoz, los hechos ocurrieron en noviembre de 2017 en el edificio del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar cuando ella le solicitó al entonces coronel —todavía no había sido ascendido a general— que no fuera rezagada de las labores de inteligencia en terreno por ser mujer.

Después de abordar el tema laboral, González Lamprea le habría preguntado por los tatuajes que tenía en su cuerpo.

“Se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo: ‘Muéstrame el tatuaje de las costillas’. Ahí ya me sentía en shock”, dijo Muñoz el miércoles en entrevista con el periodista Daniel Coronell en la W Radio. “Me puso de pie de forma brusca e intentó mirar debajo del vestido (...) luego me bajó la cremallera (del vestido) de la espalda y comenzó a manosearme y a besarme a la fuerza”, agregó. Muñoz le pidió que se detuviera y salió de la oficina.

Al ser consultado por The Associated Press sobre la denuncia, el Ejército indicó que será “la autoridad competente quien se pronuncie, máxime que en la etapa en la que se encuentra el proceso goza de reserva legal”.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas en el caso para determinar si constituye una falta disciplinaria y así “esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el presunto abuso sexual”, indicó la Procuraduría el jueves en un comunicado. El investigado podrá solicitar ser escuchado.

En Colombia la Procuraduría investiga asuntos disciplinarios, no penales, los cuales corresponden a la Fiscalía, la cual también indaga el caso.

La Fiscalía recibió la denuncia desde el 2017 y según Muñoz no hay avances en el proceso. El caso aparece activo al consultar en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía.