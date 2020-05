Médico: EEUU carece de plan de vacunación contra el virus

Richard Bright, exdirector de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, llega el jueves 14 de mayo de 2020 a una audiencia ante la Subcomisión de Salud de la Comisión para la Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, en Washington. (Shawn Thew/Pool vía AP) less Richard Bright, exdirector de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, llega el jueves 14 de mayo de 2020 a una audiencia ante la Subcomisión de Salud de la Comisión para la Energía y ... more Photo: Shawn Thew, AP Photo: Shawn Thew, AP Image 1 of / 1 Caption Close Médico: EEUU carece de plan de vacunación contra el virus 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — A pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca, Estados Unidos aún no cuenta con un plan integral para combatir el coronavirus en áreas cruciales que incluyen las mascarillas, las pruebas de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas, advirtió el médico Rick Bright el jueves al dar su testimonio ante una comisión de la Cámara de Representantes.

“El momento propicio para actuar está pasando”, declaró.

La nación podría enfrentar el “invierno más oscuro en la historia moderna” en caso de que el virus resurja, declaró el especialista gubernamental en vacunas a los legisladores. Bright compareció después de ser despedido el mes pasado de su puesto de director de una agencia de biodefensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos, acción que atribuye a represalias del gobierno del presidente Donald Trump.

“Aún necesitamos un plan exhaustivo, y todos en el gobierno y todos en Estados Unidos necesitan conocer ese plan y el papel que desempeñan”, dijo ante la Comisión de Energía y Comercio de la cámara baja. “Hay pasos cruciales que debemos tomar en preparación... aún no tenemos suficiente equipo de protección personal para nuestros profesionales de la salud... aún no tenemos un refuerzo en las cadenas de suministro de medicamentos y vacunas, y aún no tenemos un plan establecido de cómo vamos a distribuir esos medicamentos y vacunas. Aún no tenemos una estrategia integral de pruebas de diagnóstico”.

En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que Bright parecía “un empleado molesto y disgustado”, y el jefe de Bright, el secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar, dijo que “todo de lo que se queja ya se hizo”.

“Es como si fuera alguien que estaba en un coro y ahora intenta decir que en esa época era solista”, añadió Azar.

Trump señaló posteriormente, durante un recorrido por una compañía de distribución de equipo médico en Pensilvania, que el país está incrementando la producción de artículos relacionados al COVID-19 y que su objetivo es “producir todo lo que Estados Unidos necesita y luego exportar al mundo, incluyendo medicamentos”.

Bright habló en tono mesurado y rara vez levantó la voz durante su interrogatorio de cinco horas. No puso en duda el hecho de que ahora se trabaja a todo vapor, con el financiamiento de miles de millones de dólares de los contribuyentes, para la obtención de mascarillas y otros suministros, desarrollar mejores pruebas de diagnóstico y tratamientos, y descubrir una vacuna efectiva. Su punto era que dichas medidas no están siendo coordinadas dentro de una estrategia coherente que lleve suministros y medicinas a los lugares que más los necesitan para proteger a las personas y evitar la escasez y el alza en los precios.

Cuando el representante demócrata Joe Kennedy le preguntó si los funcionarios del gobierno han preparado al país para “el momento en el que estamos” y los próximos meses, Bright respondió: “Creo que hay mucho trabajo por hacer para estar preparados”.

El representante demócrata Frank Pallone le preguntó si a él le preocupa que los estadounidenses vayan a tener problemas para acceder a vacunas una vez que estén disponibles, a lo que Bright respondió: “Sin duda alguna, señor”.