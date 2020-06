Hats off to NMHS graduates

Abhiemanyu Sukumaran

New Milford High School has graduated 332 students.

An alternative graduation event was held June 20 due to the coronavirus pandemic.

A mile-long graduation processional done in cars, starting at Sarah Noble Intermediate School and ending at New Milford High School, kicked off the event.

Once at the high school, graduates walked the sidewalk to get their diplomas before getting back into their cars. There were four photo opportunities set up every 20 or 30 yards, and markings were placed so students stayed at least six feet apart from each other.

Graduates and their families decorated their cars, with decorations provided in a goody bag from the Parent Teacher Organization, given to seniors when they picked up caps and gowns earlier this month.

Ryan Murphy is valedictorian and Jason Zhang is salutatorian.

Honored alongside that duo as ranking among NMHS’s top 10 students are, in alphabetical order, Justin Tyler Bitteker, Nicole Chodack, Julia Colley, Allan Lian, Helen Ma, Colin Murphy, Abhiemanyu Sukumaran and Emilia Tesoriero.

The 332 graduates are Hugo Acosta Sarmiento, Lindsey Adamou, Omar Afifi, Izabelly Afrem, Rebecca Aguiar, Samina Ahmed, Kolade Akinpelu, Mahbuba Akter, Brandon Allen, Dominic Alleva, Alana Alves, Luke Anderson, Daniel Andrade, Joseph Arlands, Adrian Armamento, McKenna Ashley, Anne Baggott, Rachel Bagula, Mykenzee Baier, Benjamin Balstad, Tanya Baranov, Nicollette Barile, Matthew Barrett, Eric Batternay, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Kyle Beebe, Taylor Bentley, Connor Benvenuti, Craig Benvenuti, Zachary Best, Jayden Billie, Jessie Bilotta, Justin Bitteker, Connor Bladt, Alexis Blandino, Garrett Boardman, Daniel Bologna, Nicholas Bon Tempo, Manuel Bonfil, Matthew Bouzakis, Tatum Bowes, Mackenzie Brady, Taylor Briggs, Briana Brigman and Justin Burlinson.

Also, Jailyah Caban, Jonathan Calubaquib, Mike Cambisaca Flores, Cassandra Campbell, Carla Campoverde, Marc Carcaldi, Alexandra Carroccio, Brittany Carroccio, Emma Chamberlin, Isaac Chamreun, Angela Chanthamala, Nicholas Chiacchia, Louis Chiarito IV, Nicole Chodack, Amanda Clark, Kamaree Clark, Geovanna Coelho, Julia Colley, Peter Coniglio, Lee Joaquin Conlu, Madison Coolbeth, Liberty Corbett, Gillian Corgan, Kevin Costello, Anthony Cousens, Payton Cowan, Sydney Crookshank, Amber Cummings-Chark, Nolan Cushman, Christopher Cyr, Ariana Daddona, Isabella Damiano, Megan Davidson, Jose Davila, Zachary Deakin, Michael Define, Alyssa Delaney, Patrick Demko, Gabriela DeOliveira, Ian Donahue, Sean Donahue, Kasey Donnelly, Ader Duarte, Emily Duarte, Brandon Dubret, Michael Dudow, Paige Duffany and Patrick Dwyer.

Also, Dominic Eannacony, Donovan Eannacony, Justin Eastman, Damien Edel, Samuel Edwards, Moemin Elmahy, Jenna Epstein, Jacob Erickson, Ashley Escobar, Sophia Fallanca, James Farley, Molly-Lynn Farquharson, Garred Farrell, Sarah Fender, Lohanna Ferreira, Hannah Fitzgerald, Ryan Fitzgerald, John Fitzmaurice, Yelitsa Flores Arreaga, Caden Flynn, Harrison Ford, Justin Forero, Luke Foster, Kyle Fournier, Branndon Fuller, Kyle Futie, Kacie Gavilanes, Robert Genao, Victoria Giancaspro, Patric Gilbert, Jason Golembeski, Justin Gonzalez, Garrett Gorsuch, Emily Grabner, Kristen Grabner, Jack Granja, Sara Greiner, Andrew Grinnell, Skyler Gustas, Olivia Hallacker, Maureen Harding, Emma Harvison, John Hayes, Jaden Herbest, Brian Hinger, Spencer Hnyda, Sergey Holcomb, Alexa Hollister, Tyler Hottes, Madelyn Hurlburt and Lily Hutchinson.

Also, Ashton Ivey, Connor Ivey, Anthony Izzo, Devin Jasso, Justin Jennings, Shane Jennings, Kallie Johnson, Kaeden Joseph-Lim, McKenzie Kleppin, Scott Klimowich, Adam Kunic, Owen Kwan, Leroy Kwok, Katherine LaCava, Elijah LaPegna, Abigail LaPoint, Joseph Larson, Jessica Learson, Emrin Leclair, Dylan Leddy, Justin Lee, Mathews Leite, Bleona Lekaj, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Johnathan Letizia, Thomas Lewis, April Li, Allan Lian, Luka Liguori, Alex Lipari, Brianna Logan, Alyssa Lombardo, Devyn Looney and Katherine Lukens.

Also, Helen Ma, Logan Maciel, Dylan Magner, Nicholas Maia, Tia Makowicki, Makenna March, Abigail Mars, Valerie Martarella, Sidney Martin, Madisyn Martinelli, Jacob Martinez, Matheus Martins, Morgan Masciarelli, Alyssa Mastocciolo, Reynaldo Matos-Fermin, Benjamin Matthews, Brianna Maxaner, John McDermott, Ryan McDougal, Amelia McKay, Danielle McNab, Jesse Meadows III, Emilio Mejias, Jillian Melendez, Alyssa Mendoza, Pamela Mercedes, Kevin Meskill, Sarah Mickelson, Kylie Mikita, Vincent Miller, Luke Mirabito, Anthony Mitchell, Sara Molella, Richard Morrell, Jared Morris, Sarah Morris, Nathan Mulder, Aidan Murphy, Carley Murphy, Colin Murphy, Eric Murphy and Ryan Murphy.

Also, Kyle Nichol, Zachary O'Brien, Erinn O'Hara, Matthew O'Hara, Grace Oliver, Lyndsey O'Marra, Matthew Onorata, René Ortega Gómez, Kelsey O'Sullivan, Daniel Osvalda III, Gerson Page, Morgan Pagel, Kyle Paist, Tyrique Parsard, Margaret Pascento, Eliza Peery, Mia Picarelli, Anthony Picchione, Luke Pliego, Aurora Preusse, Samantha Primavera, Gavin Profita, Jack Puglisi, Glenda Pulla, Jennifer Quaintance, Caio Quirino, Makenna Rancourt, Grace Reardon, Austin Reed, Juliana Rella, Brandon Rigdon, Isabella Rinaldi, Benjamin Rivard, Tori Roberts, Piper Robinson, Shawn Robinson-Lisee, Mary Rocca, Christopher Rodrigues, Christian Rodriguez, René Rodriguez III, Nicholas Romandi, Hayden Rosensteel, Nicholas Ruffler, Charles Ruskouski, Emma Russell, Colleen Ryan and Reginarose Ryan.

Also, Owen Samsel, Gabriel Santos, Maxwell Sarich, Skylar Schaab, Jack Schipul, Cameron Schopfer, Grace Schuette, Joshua Schutz, Katherine Sherry, Jack Short, Anna Silva, Benjamin Silver, Marianna Siscoutto, Madilyn Siwek, Adarra Smith, Jacob Smith, Nathaniel Smith, Jack Snowdon, Sopier Soeum, Paige Spinner, Maxwell Steiger, Ella Stewart, Jordyn Strati, Abhiemanyu Sukumaran, Nicole Sundstrom, Alexis Szollosy Hallock, Lauren Tannone, Anthony Taveras, Mariya Tazi Hnyne, Jack Teplica, Makayla Terrillion, Emilia Tesoriero, Jessica Thayer, Allison Thomas, Connor Thomas, Bryce Titus, Emily Toth, Jonathan Toth, Kaley Toth, Benjamin Toussaint, Alexandra Tsantilis, Breanna Tucker, Chase Tuz, Molly Tuz, Lucas Venezia, Jefferson Vieira, Daniel Vitarello, Nicole Vivian, Charles Vogt, Zachary Walitynski, Mellyna Walker, Cassandra Way, Madison Weeks, Chase Williams, Dalton Williamson, Autumn Wolf, Evan Wologodzew, Madison Wood, Tanner Wozney, Jack Zegarelli, Jason Zhang, Jake Ziegelmeier and Malin Zucca.