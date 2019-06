Hats off to NMHS graduates

New Milford High School has graduated 295 students.

Commencement exercises were held June 22 at the O’Neill Center at Western Connecticut State University in Danbury.

Sean Murphy was introduced as the class of 2019 valedictorian, and Jacob Matthews took his bow as the salutatorian.

Honored alongside that duo as ranking among NMHS’s top 10 students are, in alphabetical order, Isabella Bianchi, Elena Harcken, Rajinder Kandhari, Hannah Kenny, Trey Martin, Satil Moni, Amelia Moschitta and Emily Papp.

The 295 graduates are Mohamed Ahmed, Ryan Almeida, Mackenzie Antonucci, Dylan Appleby, Emily Arasim, Nicholas Arlands, Kayvon Atherton, Mya Barrett, Samuel Bayers, Mackenzie Beck, Luke Beebe, Madison Belanger, Lyla Belansky, Jessica Berkun, Jacob Best, Isabella Bianchi, Madison Bielmeier, Alexander Bissonette, Lily Blanchard, Christiana Blank, Caitlyn Blunt, Anthony Boucher, Tyler Bowe, Kevin Braathe, Emma Bruzzi, Charlotte Bunt, Lucy Burns, Samantha Burns, Skylar Busch.

Stephanie Cafiero, Katelynn Calderon, Stephan Cannito, James Cannizzaro, Julian Cantillo, Christopher Caraluzzi, Conner Caridad, Olivia Casa, Michael Cavuoto, Nicholas Cavuoto, Maylai Chamreun, Vivek Chandra, Luke Chastain, Nicholas Chuisano, Jillian Ciaglo, Timothy Cianciolo, Hannah Clark, Katherine Clawson, Christopher Collins, Rose Connell, Rudolph Conrad, Stephannie Cordeiro, Julia Correa, Jackson Cramer, Catelyn D'Amato, Sophie Danish, Bennett Danvers, Emily Dawson, James Day, Madeline de la Parra, Julia DeFalco, Justin DeFonce, Tori DeJulia, Kathleen Delaney, Emma Dempsey, Matheus De Paula, Tiffany Dessureau, Robert Dogbo, Shayn Donaldson, Morgan Donnelly and Liam Dower.

Sarah Doychak, Jenna Drahota, Brian Dugan, JonLuc Dumas, Alexa Duncan, Samantha Ehrenberg, Clark Ellis, Helal Eltoukhy, Arianna Espinal, Jacqueline Failla, Nicholas Falder, Emily Farr, Abigail Farrell, Wesley Faulds, Bridget Fedigan, Conor Fergus, Alexander Ferraiuolo, Jack Ferraiuolo, Matthew Fish, Merisa Fish, Brianna Fisher, Zachary Fisher, Britney Flores, Peter Folchi, Frederick Foshay III, Benjamin Gabris, Jackson Gagnon, Laura Gangell, Connor Gannon, Kassandra Gant, Caleb Gaylord, Melanie Genao, Hayden Giampietro, Evan Golembeske, Katelynn Gorman, Emma Greene, Karley Greene, Kendall Greene, Joanne Greenlaw, Leah Grill, Samantha Guardino, Zachary Guinta and Kaiya Gulack.

Eric Habjan, Elena Harcken, Matthew Hassiak, Brianna Hatzmann, Benjamin Heaton, Aaron Hollister, Colin Hollister, Zachery Hook, William Horvath, Steven Horwath, Brendan Hovey, Justin Howard, Kevin Hughes, Abigail Humphrey, Abby Hunniford, Caitlin Jellen, Ashley Jennings, Corrina Jewtraw, Amy Jordan, Aradhana Kainth, Aleksandra Kanacki, Rajinder Kandhari, Prasanth Karunashankar, Zachary Kay, Ryan Kayfus, Skylar Keeler, Matthew Kelly, Hannah Kenny, Dillion Kessman, Benjamin Kile, Thomas King, Jason Kurt, Liam Lacey, Lucas Lago, Alexandra Lamorte, Mackenzie Lane, Tristan Lee, Jack Lenihan, Tori Leone, Eric Lillis, Jenny Lin, Ryan Logan, Sophia Loria, Megan Lovejoy, Nicholas Magnante, Ian Magner, Alyssa Malsin, Nicole Mang, Benjamin Marano, Julia March, Alexander Mars, Trey Martin, Jacob Matthews, Jack Mayers, Athena Mazza, Lilly MᶜDermott, Ryan McNulty, Riley Melfi, Elizabeth Meskill, Michael Milczarski, Una Miolla, Mariana Miranda, Satil Moni, Kaleb Monti, Joseph Moore, Brooke Morabito, Josian Morales, Rachael Morrissey, Amelia Moschitta, Brandon Muckerman, Cole Mullen, Tyler Munger, Sean Murphy and Logan Myles.

Eli Nahom, Laura Nevins, Kenneth Nichol, Jr., Elizabeth Norcross, Collin O'Brien, Colleen O'Connor, Henry Oliver, Chloe Onorato, Christina Onorato, Joanne Ortiz, Eric Pacific, Hillary Panora, Grace Panos, Emily Papp, Gina Paradiso, Makayla Pariseau, Alyssa Parsons, Caroline Parsons, Abigail Pavlinsky, Lauren Pearce, Brittany Peet, Aedan Pellicone, Daniel Pettibone, Hailey Ploga, Nathan Pongsamorn, Thomas Portelance, Alessandra Prontelli, Kayleigh Rafferty, Michael Rafferty, Ryan Rawoof, Peter Reilly, Gabriel Reyes, Ashley Ribeiro, Annessa Ririe, Colton Robertine, Katherine Roche, Jack Rodriguez, Belinda Roman, Leonelly Romano Sedeño and Kimberlyn Romero Perojo.

Ashley Rosenbergen, Faith Rosenhagen, Nicholas Rufa, Shelby Ruiz, Sydney Ruiz, Matthew Russell, Melissa Salazar Mendoza, Lisanny Sanchez, Emily Sanford, Anna Santarelli, Andrew Santos, Devin Sara, Margaret Sartoris, Rafael Scalzitti, Jason Scalzo, Jr., Nicholas Scarcella, Jack Sentementes, Seth Shaw, Brooke Sheehan, Connor Sheeran, Carly Sheridan, Isaac Sherry, Olivia Showalter, Ana Carolina Silva, Hunter Skelly, Madisun Slupatchuk, Julia Smialek, Madalyn Smith, Olivia Smith, Reagan Sorenson, Claire Sproule, Olivia Squeglia, Connor Stahl, William Stanton, David Steele-Kimball, Matthew Sterk, Brooke Strand, Emma Street and Hailey Strom.

Souraya Taouil, Axel Taveras, Kevin Terry, Kamryn Thibodeau, Ryan Thibodeau, Emily Thompson, Reese Titmas, Zachary Titmas, Janine Torre, Ivanna Torres-Gierbolini, Cas Trimarchi, Anthony Trocchio, Joseph Tuthill, Spencer Vanek, Serena Velez-Scuderi, Andre Vial, Jr., Julie Voyẽz, Amanda Walitynski, Delaney Wallace, Ryan Weeks, Jenna Williams, Kendall Williams, Robert Wood, Connor Woods, Sierra Woods, Michaela Zegarelli, Karolina Zimny, Rebecca Zullo and Trevor Zupcoe.