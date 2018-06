Hats off to NMHS graduates





































New Milford High School has graduated 332 students.

Commencement exercises were held June 23 at the O’Neill Center at Western Connecticut State University in Danbury.

Taylor Nunez was introduced as the class of 2018 valedictorian, and Luis-Henrique Amaral took his bow as the salutatorian.

Honored alongside that duo as ranking among NMHS's top 10 students are, in alphabetical order, Joseph Alexander, Darcy Cook, James Lewis, Sarah Marsan, Ryan Mondonedo, Charles Osborne, Jared Raines and Elizabeth Schlyer.

The 332 graduates are John Adams II, Maya Addison, Fiona Alexander, Joseph Alexander, Rachel Allen, Bryan Almeida, Yosania Almonte, Alexia Alves, Katherine Alzapiedi, Luis-Henrique Amaral, Aunalise Anderson, Jacob Anderson, Patrick Anderson, Daniel Andrejczyk, Deniz Appleby, Galilee Applegreen, Hannah Arasim, Diego Ash, Dillon Ash, Haleigh Avallone, John Ballo, Marissa Barca, Tyler Barrett, Kevin Batternay, Shealyn Baumgarner, Ethan Baur, Elise Bautista, Kelsie Baxter, Marc Belansky, Jacob Berendsohn, Jonathan Berge, Ryan Berry, Tyler Biondino, Rebecca Bizier, Jaedon Bock, Trevor Bowes, Christopher Breeden, Matthew Brevard, Carly Brill, Casey Brown, Makayla Brown, Sydney Burns, Emily Buser, Aidan Busnel, Erik Byrnes, Monabelle Cabigon, Margaret Calbi, Peter Calbi, Nathan Capriglione, Christian Carlucci, Haley Cartolano, Michael Cartolano, Amanda Cascone, Ihairy Castillo Acevedo, Martha Castillo, Brenda Chaves, Caitlyn Chemero, Joshua Chodack, Julia Clark, Matthew Clarke, Emani Cobb, Angel Cochran, James Coffey, Rebecca Collentine, Jacob Colley, Eric Comstock, Nicholas Coniglio, Darcy Cook, Payton Coolbeth, Jocelyn Cordero, Christopher Cromwell, Rosa Cuevas, Timothy Daly, Ryan D'Amato, Samantha D'Ambrosio, Randall Davis, Steven Davis, Abbi Debes, Brianna DeCapua, Abigail Del Mastro, Rebecca DeLucia, Jacob Dengler, Georgia DeSimone, Lorenzo DiBlasi, Nicholas DiCandido, Angela DiMascio, Nicholas Doris, Ryan Doyle, Zoë Dreyfus, Orion Duffy, Mikayla Dumas and Katherine Dunn.

Also, Mark Dunn, Kennerson Echavarria, Duncan Edel, Nicholas Edwards, Nawal Elmahy, Gabriela Esposito, Conor Ezra, Kyle Fabich, Shane Fedigan, Isabel Feliz, Valerie Ferrante, Tyler Figueiredo, Whitney Fitzgerald, Alexandra Flachbart, Micayla Flynn, Joshua Forero, Janine Fosnaugh, Kayla Foster, Lawrence Franzese, Jr., Anthony Fratino, Bryce Friedman, Christopher Germain, Christopher Gesualdi, Michael Getman, Carolyn Gevinski, Elizabeth Grabner, Marlia Grasso, Haleigh Grinder, Katherine Grinnell, Sara Grudzwick, Celeste Gude, Brayan Gutierrez, Michael Haggerty, Maxwell Halberg, Phair Haldin, Emma Hallacker, Amanda Hallas, Justin Hallas, Nicole Hartwig, Katherine Harvison, Hannah Hayes, Alex Haynes, Tyler Helmus, Michael Heymach, Jayden Hicks, Jessica Horkan, Madison Hulse, David Hutchinson, Jr., Erick Jellen, Samara Jenkins, Dylan Jimenez, Joseph Joffrion, Joseph Johnson, Haylie Jones, Ian Jones, Widemise Joseph, Yalena Kamt, Mia Kartchner, Mitchell Kastilahn, Amanjit Kaur, Dylan Keeler, Taylor Kersten, Samantha Kerster, Glynnis Killen, Kristen Kornhaas, Lindsay Krauss, Lukas Kugler, Michael Lalli, Jr., Michael LaPegna, Alexandra LaPerch, Alfred LaPerch II, William Larmore, Morgan Leclair, Edon Lekaj, Alicia Leno, Talia Lent, Brandon Leonard, Brianna LeRose, Emily Lessa, James Lewis, Grant Li, Patricia Lilley, Jeffrey Lin, Colin Lindner, Hannah Littlefield, Savannah Llanos, Olivia Loomis, America Lopez-Vargas, Noah Lovejoy, Trinity Luis and Daniella Luna.

Also, Yor Madrio, Ashley Maguire, Kieth Manaog, Zachary Mangels, Sarah Marsan, Abigayle Martinez, Zephaniah Martinez, Blendi Mataj, Sean Mateer, Zachary Matson, Cassandra Mayes, Jennifer McBreairty, Meghan McCann, Corinne MᶜDougal, Rebecca MᶜGee, Maggie McKay, Meghan McNally, Mariah MᶜRedmond, Jacob Meadows, Dante Mendell, Allyn Merritt, Alexander Michalek, Tyler Mignano, Hunter Mikita, Devon Miller, Maxwell Miller, Kandyce Miltenberger, Dylan Miner, Ryan Mondonedo, William Morris, Amanda Morse, Anuj Mullick, Viseth Neak, Madeline Neeb, Conner Neelands, Emily Nevins, Taylor Nunez, Gavin Nuremberg, Grace O'Brien, Tyler O'Donnell, Tyler O'Hare, Matthew Oliver, Melquisedec Ortiz, Charles Osborne IV, Benjamin Paquin, Nishan Parikh, Michael Pascento, Victoria Pascento, Christopher Pesantez, Sunita Pfitzner, Wilson Pitt, Thomas Prahach, Zachary Prahach, Sorangely Presinal, Emily Prizio, Derek Profita, Lorenzo Pusateri, Eva Quigley, Julia Quinn, Vincent Rago, Jared Raines, Joey Rakowski, Griffin Rama, Hailey Ranson, Taha Rao, Kallysia Raymond, Jack Reardon, Rahul Reddy, Tiffany Remlin, Julian Reza, Alexander Richardson, Davin Roberts, Brandon Romero, Gabrielle Rossetti and Barbara Rountos.

Also, Olivia Ruiz, John Santoro, Jr., Ana Gabriela Santos, Christina Saraiva, David Scheglov, Luke Schell, Elizabeth Schlyer, Jeffrey Schlyer, Victoria Schmidt, Christopher-Tyler Schultz, Chase Schuster, Ryan Segal, Delaney Senior, Devin Sheehan, Megan Sheeran, Jaime Showalter, Kaitlin Siegle, Henry Siguenza, Manuel Siguenza, Kaitlyn Siharaj, Lauren Silva, Emily Silver, Elizabeth Skinner, Emily Smeriglio, Paxton Smith, Skylar Smith, Juliana Sopko, Kelli Souza, Emily Spagnuolo, Travis Spengler, Eleanor Steiger, Rachel Steinhardt, Mika Stetson, Kathryn Stimpfl, Tyler Sullivan, Jillian Sumara, Emily Supsak, Alyssa Svinte, Austin Swanson, Haley Swanson, Aidan Szymczakowski, Andrew Tagg, Christopher Tapia, Rebekah Tarbet, Michael Tarby, Samuel Taub, Olivia Thalassinos, Madelyn Thorp, Sheah Tooley, Ethan Trim, Maria Trocchio, Alexis Turian, Andrew Usaty, Amy Valedon, Kevin Valenzuela, Eleana Vazquez, Julia Venezia, Gillian Viglione, Nicholas Vivian, Deborah Vlangas, Tyler Volansky, Bailey Walsh, Jonathan Warren, Danielle Weiss, Olivia Wetmore, Dustin Williamson, Kyle Wilton, Gregory Winkelstern, Madeline Winter, Michael Wood, Peter Wunderlich, Tessa Young, Wilmer Yunga and Kelvy Zucca.