MOORHEAD, Minnesota, EE.UU. (AP) — Las autoridades investigan las muertes de varias personas cuyos cadáveres fueron hallados en una casa en el noroeste de Minnesota.

Los cadáveres fueron descubiertos poco antes de las 8 p.m., en Moorhead, Minnesota, por familiares preocupados por el bienestar de las personas. Los familiares llamaron a la policía.

La policía no ha revelado cuántas personas fueron hallados en la vivienda, ni la causa de defunción. No había indicios de violencia o de entrada por la fuerza, indicó la policía.

Vecinos relataron a la emisora WDAY-TV que en la casa vivían varios niños.

Moorhead está ubicada cerca de Fargo, Dakota del Norte, en una zona metropolitana de unos 230.000 habitantes.

La policía advirtió que probablemente no divulgará más detalles hasta el lunes. El capitán de policía Deric Swenson por los momentos no respondió a un mensaje de The Associated Press.