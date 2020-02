HKO-WHL-Sums-Regina-Prince Albert

Raiders 5, Pats 2

First Period

1. Prince Albert, Protas 27 (Hayes, Moe) 12:38.

2. Prince Albert, Protas 28 (Wiesblatt, Kosior) 18:44 (pp).

Penalties — Cikhart Reg (interference) 7:00; Prince Albert bench (too many men, served by Laventure) 9:08; Evans Reg (tripping) 17:55.

Second Period

3. Regina, Krane 16 (unassisted) 3:37 (sh).

4. Prince Albert, Wiesblatt 21 (Protas, Usau) 15:17 (pp).

Penalties — Nachbaur Pa (hooking) 0:37; Evans Reg (tripping) 1:53; Krane Reg (cross checking) 14:26.

Third Period

5. Prince Albert, Usau 20 (Wiesblatt) 5:58.

6. Regina, Walker 5 (Pratt, Zonneveld) 8:22.

7. Prince Albert, Moe 18 (Protas) 19:04 (en).

Penalties — Culling Pa (hooking) 2:03; Nijhoff Reg (cross checking) 15:03.

Shots on goal by

Regina 6 5 6 _ 17 Prince Albert 18 6 15 _ 39

Goal — Regina: Buskey (L, ). Prince Albert: Paddock (W, ).

Power plays (goals-chances) — Regina: 0-3; Prince Albert: 2-5.

Referees — Ben Croker, Karlin Krieger. Linesmen — Jordan Carriere, Troy Semenchuk.

Attendance — 2,558 at Prince Albert.