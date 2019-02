HKO-WHL-Sums-Prince George-Everett

Silvertips 6, Cougars 3

First Period

1. Everett, Wylie 10 (Christiansen, Patterson) 6:08 (pp).

2. Everett, Andrusiak 37 (Vitelli, Walker) 6:24.

3. Everett, Berezowski 11 (Fairbrother, Minulin) 17:52 (pp).

Penalties — Lakusta Pg (holding) 6:00; Gurney Evt (interference) 9:45; Leppard Pg, Fairbrother Evt (roughing) 11:46; Minulin Evt (double minor, high sticking) 11:46; Maser Pg (checking to the head) 11:46; Mikhalchuk Pg (slashing) 16:03.

Second Period

4. Everett, Holmes 11 (Vitelli, Khaira) 2:59 (pp).

5. Prince George, Toman 6 (Sander, Rhinehart) 5:12.

6. Everett, Kindopp 35 (Fairbrother, Wylie) 6:19.

Penalties — Rhinehart Pg (cross checking) 1:50; Berezowski Evt (high sticking) 3:09; Browne Pg (tripping) 7:17; Everett bench (too many men, served by Gurney) 12:23; Upper Pg (slashing) 17:32.

Third Period

7. Everett, Kindopp 36 (Holmes, Fairbrother) 2:13.

8. Prince George, Toman 7 (Maser, Perepeluk) 10:16.

9. Prince George, Maser 24 (Perepeluk) 17:31.

Penalties — None.

Shots on goal by

Prince George 8 11 10 _ 29 Everett 24 14 9 _ 47

Goal — Prince George: DiLaura (24 shots, 21 saves), Gauthier (L, 0:00 second, ). Everett: Wolf (W, ), Palaga (0:00 third, 10 shots, 8 saves).

Power plays (goals-chances) — Prince George: 0-4; Everett: 3-5.

Referees — Adam Byblow, Steve Papp. Linesmen — Justin Nicol, Nick Bilko.

Attendance — 7,317 at Everett.