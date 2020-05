Guatemala: 10 migrantes deportados por EEUU más con COVID-19

Pese a que las autoridades de salud guatemaltecas piden a Estados Unidos que los migrantes deportados de ese país estén libres del nuevo coronavirus, se siguen reportando casos de contagios entre ellos a su regreso a la nación centroamericana.

Diez deportados más que arribaron el 13 de mayo en un vuelo procedente Alexandría, Luisiana, dieron positivo al virus al ser sometidos a pruebas, luego de que tres resultaran contagiados de ese vuelo de 65 personas, dijo a The Associated Press un funcionario de salud guatemalteco que pidió no se lo identificase porque no estaba autorizado para dar información.

El Ministerio de Salud guatemalteco ha solicitado a Estados Unidos que los deportados traigan consigo un certificado que confirme que están libres de la enfermedad, pero pese a que los migrantes llegan con dicho documento se les realizan de todas maneras las pruebas, lo que ha dado como resultado que salgan casos positivos.

El funcionario del salud dijo que los 52 migrantes restantes de ese vuelo se les volverán a hacer las pruebas para determinar si están contaminados.

En varias ocasiones vuelos provenientes de Alexandría con migrantes deportados han dado positivo a la enfermedad. Hasta el momento, por lo menos 115 migrantes deportados desde marzo, cuando inició la pandemia en el país, han resultado positivos al virus.

Guatemala ha suspendido en por lo menos cuatro ocasiones la llegada de vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos debido a esa situación.

Documentos a los que tuvo acceso la AP dan cuenta que a pesar de que Guatemala ha solicitado que se les practique pruebas de coronavirus a los migrantes con no más de 72 horas antes al viaje, Estados Unidos ha realizado los tests hasta una semana antes de enviarlos.

El 26 de marzo, en un vuelo procedente Mesa, Arizona, con 41 deportados, “por lo menos el 50% del vuelo dio positivo”, informó entonces el ministro de Salud, Hugo Monroy. Debido a ello se suspendieron los vuelos para mejorar los controles.

La AP reveló que un vuelo que llegó el 13 de abril con 76 migrantes desde Alexandría traía a por lo menos 44 deportados con el contagio. Posteriormente, el Ministerio de Salud dijo que 71 de los migrantes eran positivos a la enfermedad

Hasta el sábado por la noche, Guatemala registraba 1.730 personas con la infección y más 33 fallecidos.