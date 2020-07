Funcionario de Casa Blanca: virus "no está fuera de control"

WASHINGTON (AP) — Un miembro de la comisión anti coronavirus de la Casa Blanca indicó el domingo que a pesar de un aumento de casos en el país, la situación “no está fuera de control”.

Brett Giroir agregó que se requerirá de “mucho esfuerzo y todos tendrán que poner de su parte” para combatir la pandemia.

Y el secretario general del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que “necesitamos que la gente use mascarillas en público. Es absolutamente esencial”.

En el programa “This Week” de la ABC, Giroir dijo que a los funcionarios les gustaría ver que un 90% de las personas utilice mascarillas en áreas públicas de regiones susceptibles.

“Si no tenemos eso, no tendremos control sobre el virus” y no hay desventajas de usar una mascarilla, agregó.

Cuando le preguntaron a Giroir si los estados que tienen un aumento de casos deberían considerar cuarentenas más estrictas, respondió: “Todo debe estar sobre la mesa”.

Y al ver hacia el futuro, señaló que es posible que la situación “empeore en el otoño” y considera que entonces “necesitaremos decenas de millones de pruebas más al mes”. También indicó que hay datos de que las personas pueden tener tanto influenza como COVID-19 al mismo tiempo y “eso realmente no es bueno”.