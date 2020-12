Fuentes AP: Biden elegirá a Buttigieg como secretario

WASHINGTON (AP) — El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden habría elegido al exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, como su próximo secretario de Transporte, según tres personas al tanto de los planes.

Buttigieg es exalcalde de la cuarta ciudad más grande de Indiana y ocupó el cargo de 2012 a 2020. También trabajó siete meses como funcionario de inteligencia en Afganistán. Durante su campaña por la nominación presidencial demócrata, se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en convertirse, aunque sea brevemente, en un precandidato presidencial destacado. Está casado con su esposo, Chasten, desde 2018.

Buttigieg, uno de los rivales de Biden por la nominación presidencial demócrata, fue una estrella destacada durante las primarias, compartiendo la victoria en el primer caucus de la nación con el senador de Vermont Bernie Sanders. Suspendió su campaña antes del Súper Martes y respaldó a Biden.

Las tres personas confirmaron la noticia a The Associated Press bajo condición de no ser identificadas porque no querían adelantarse públicamente al anuncio del presidente electo.

El Departamento de Transporte ayuda a supervisar el sistema de carreteras, los aviones, los trenes y el transporte público de toda la nación. Se supone que desempeñará un papel clave en las primeras etapas del gobierno entrante.

Los grupos de derechos LGBTQ elogiaron de inmediato la esperada selección de Buttigieg por parte de Biden.

“La nominación de Pete es un nuevo hito en un esfuerzo de décadas para garantizar que las personas LGBTQ estén representadas en todo nuestro gobierno, y su impacto repercutirá mucho más allá del departamento que dirigirá”, dijo Annise Parker, presidenta y directora ejecutiva del grupo LGBTQ Victory Institute.

“Esto nos separa de un legado problemático en nuestra nación, en el que se excluyó a las personas LGBTQ de los cargos gubernamentales y nos acerca a la visión del presidente electo de un gobierno que refleje a Estados Unidos”, agregó.