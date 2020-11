ARCHIVO - En esta foto de archivo del 23 de septiembre de 2020, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas asiste a una audiencia en el Senado, Washington. Fauci recomendó el viernes 13 de noviembre de 2020 que la gente use mascarillas en las reuniones familiares del Día de Acciòn de Gracias. (Graeme Jennings/Pool via AP) less