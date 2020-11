Fallece Alex Trebek, presentador de “¡Jeopardy!”

El presentador del programa "¡Jeopardy!" Alex Trebek presentando los premios Emmy en Pasadena, California, el 5 de mayo de 2019. Trebek murió el domingo 8 de noviembre de 2020 a la edad de 80 años, después de luchar contra el cáncer de páncreas durante casi dos años. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

LOS ÁNGELES (AP) — El presentador del programa “¡Jeopardy!” Alex Trebek murió el domingo a la edad de 80 años, después de luchar contra el cáncer de páncreas durante casi dos años.

Trebek, quien condujo el concurso de preguntas durante más de 30 años, falleció en su casa la madrugada del domingo acompañado de familiares y amigos, informó en un comunicado el estudio Sony, la casa productora de “¡Jeopardy!”.

Era un maestro del formato, participaba en bromas amistosas con los concursantes y parecía genuinamente complacido cuando respondían correctamente.

Trebek, nacido en Canadá, estaba más que calificado para el puesto, ya que comenzó su carrera en programas de juegos en “Reach for the Top” en su país natal.

Se mudó a Estados Unidos en 1973, apareció en “The Wizard of Odds”, “Classic Concentration”, “To Tell the Truth”, “High Rollers”, “The $128,000 Question” y “Double Dare”.