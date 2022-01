PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Jean-Charles habló brevemente con The Associated Press al llegar al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en la capital haitiana, Puerto Príncipe. El político lucía angustiado. No quedó claro de momento por qué fue deportado o si enfrenta algún cargo.

Aseguró que las autoridades estadounidenses lo detuvieron el lunes cuando regresaba de Nigeria y que lo interrogaron sobre su reciente viaje a África. Precisó que pasó la noche detenido y que fue deportado el martes.