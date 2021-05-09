Experts argue tribes should have jurisdiction over murders

GREAT FALLS, Mont. (AP) — DIANE MEDICINE HORSE, AMY JOHNSON, JODY HOWARD, VALEN HOTOMANIE, HOWARD BURLISON, LEVI YELLOWMULE, ROBERT ALEXANDER, ROBERT STEWART, JAMES LIMBERHAND, FREDA KNOWSHISGUN, RICHARD ROASTING STICK, ASHLEY LORING, JASON AZURE, JERMAIN CHARLO, SHACAIAH HARDING, HUB WILLIAMSON, KAMILLE SAMUELS, RONALEEN BENALLY, KIMBERLY LAMBDIN, MARTINA SWIMMER-MEYER, DARREN SIMONS, XAVIER MORIGEAU, RANSOM SIMPSON, ALLEN RAY, CHARLES BEARCRANE, PERCY JACKSON, JUNE JACKSON, ELAN BEARCRANE, MIRANDA KENMILLE, TRESSE FIRST, ZARA FREIBURG, CANDACE LAFORGE, BAJA-KNUK SPOTTEDELK, BREANNA SPOTTED EAGLE, ANALISIA LONGEE, SHANIA BURNS, LIGHTENING KELLUM, GEORGE RIDES AT THE DOOR, KERRI ABRAHAM, ANTONE BIRDTAIL, DARCIE ROWLAND, JAELIYAH AZURE, THOMAS REDMOND JR., TEIGANLEIGH COBELL, MICCAYLA DECOTEAU, HEATHER JONES, SIERRA OLSON, KAILY LAMBERT, AALAYLAH QUEQUESAH, SHANAIHA YOUNGRUNNINGCRANE, NATHAN GROESBECK, ELIANO ALVARADO, ASHANTI THOMAS, CHEYANNA QUEQUESAH, DOMINIC LAVERDURE, DANOKOO HOAGLEN, ARDEN PEPION.
These are the names of the 57 Indigenous people who were reported missing in Montana as of April 27, though the number is likely higher. A consequence of genocide, colonialism and oppression, Native Americans go missing and are killed at disproportionately high rates nationwide.