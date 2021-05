LA HABANA (AP) — Colombia declaró persona no grata al primer secretario de la embajada de Cuba en esa nación sudamericana sin explicar lo motivos, según documentos a los que The Associated Press tuvo acceso el viernes.

En tanto, La Habana exigió en una carta oficial de respuesta a sus pares en Bogotá que se argumente la razón de la expulsión, a la que calificó de “acto inamistoso”.