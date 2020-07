Exagente del FBI publicará libro sobre Trump y Rusia

WASHINGTON (AP) — El exagente de contraespionaje del FBI Peter Strzok, quien tuvo un papel clave en la investigación sobre la injerencia de Rusia durante la campaña de 2016 pero cuyos mensajes de texto peyorativos sobre Donald Trump lo convirtieron en blanco de la ira del presidente, publicará un libro sobre su inquietud de que el presidente pudiera haberse visto comprometido.

El libro “Compromised: Counterintelligence and the Threat of Donald J. Trump” (Comprometido”: Contraespionaje y la amenaza de Donald J. Trump) se publicará el 8 de septiembre, anunció la editorial Houghton Mifflin Harcourt Books & Media en una nota a The Associated Press.

Según sus promotores, el libro ofrecerá una visión privilegiada de algunas de las investigaciones más sensacionales y políticamente delicadas en la historia moderna de Estados Unidos, entre ellas una pesquisa sobre si el equipo de campaña de Trump de 2016 se coordinó con Rusia para influir en las elecciones presidenciales.

El libro se publicará dos meses antes de las elecciones de noviembre y se suma a varios relatos en primera persona de otros altos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia durante el gobierno de Trump.

“Rusia ha considerado a Estados Unidos como su ‘enemigo principal’, y pasé décadas tratando de proteger a nuestro país de sus intentos de debilitarnos y socavarnos”, dijo Strzok el martes en un comunicado que acompañaba el anuncio del libro.

Strzok fue expulsado del FBI en agosto de 2018, pero entabló una demanda por el despido. Sigue siendo un blanco frecuente de los tuits despectivos de Trump. En una declaración que anunciaba el libro, la compañía editorial dijo que “el gobierno de Trump usó su expresión privada de opiniones políticas para obligarlo a salir”.

“Pero para ese momento”, agrega el comunicado, “Strzok ya había visto más que suficiente para convencerlo de que el comandante en jefe había caído bajo el dominio del adversario de Estados Unidos en el Kremlin”.

Aunque el entonces fiscal especial a cargo de la investigación sobre los contactos de Rusia con el equipo de campaña de Trump, Robert Mueller, no halló una conspiración ilícita entre ambos, la editorial dijo que en el libro, Strzok “lidia con una pregunta que debería preocupar a todos los estadounidenses: cuando un presidente parece favorecer los intereses personales y rusos sobre los de nuestra nación, ¿se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional?”

El exdirector del FBI James Comey y el exsubdirector Andrew McCabe han publicado libros que describen aspectos de la investigación sobre el equipo de Trump.

Andrew Weissmann, un exfiscal del Departamento de Justicia que sirvió en el equipo de Mueller, publicará un libro en septiembre.

Eric Tucker está en: https://www.twitter.com/etuckerAP