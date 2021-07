MADRID (AP) — La antigua amante del rey emérito Juan Carlos de España ha iniciado una demanda en una corte británica en la cual lo acusa de espiarla, en el giro más reciente del escándalo financiero en que está envuelto el exmonarca.

El Alto Tribunal de Londres dijo el miércoles que Corinna Larsen, una empresaria germano-danesa que tiene una vieja relación con Juan Carlos, había pedido una orden de alejamiento y compensación por daños causados por su presunto acoso.

El abogado de Juan Carlos no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones de The Associated Press, pero ha afirmado reiteradamente su inocencia en el escándalo financiero en curso que despertó sospechas en Suiza y España.

Los fiscales suizos indagan en la transferencia de varios millones de euros del difunto rey saudí Abdalá a Juan Carlos. El exmonarca español transfirió parte de la suma a Larsen, quien según trascendidos vive en Londres, y los investigadores sospechan que se trató de una maniobra para ocultar el dinero de las autoridades. Parece que la renuencia de Larsen a devolverle el dinero a Juan Carlos es la causa de la mala sangre actual.

Juan Carlos, de 83 años, abdicó el trono a favor de su hijo Felipe VI en 2014. Desde entonces, éste y otros escándalos han manchado su imagen de líder de la transición democrática española tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Partió de España en agosto de 2020 para radicarse al menos temporalmente en Emiratos Árabes Unidos cuando investigadores españoles iniciaron una pesquisa por presuntos sobornos en un contrato que Arabia Saudí adjudicó a un consorcio español.