España: Deportistas asumen labores policiales ante pandemia

MADRID (AP) — No ha pasado mucho tiempo desde que Saúl Craviotto se encontraba sentado en su kayak siguiendo el esperado anuncio del Comité Olímpico Español.

Como el deportista español más exitoso rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, Craviotto se preparaba para ser nombrado el abanderado de la delegación para la ceremonia de apertura. Fue entonces que España tuvo una repentina suspensión de actividades ante la pandemia del nuevo coronavirus y los Juegos fueron pospuestos hasta 2021.

Y en poco tiempo, en lugar de estar entrenando en su kayak con miras a una cita olímpica histórica para él, Craviotto, de 35 años, salió a las calles como agente de policía en la ciudad norteña de Gijón, para ofrecer ayuda en el cumplimiento de las normas de confinamiento.

“Fue un cambio radical”, señaló Craviotto a The Associated Press esta semana. “Pasas de estar preparando unos juegos olímpicos y un día para otros pues te dicen que no hay Juegos Olímpicos. Bueno, complicado. Creo que importante ahora es la salud, y el deporte ha pasado a segundo plano. Toca a poner su uniforme y a trabajar y ayudar a intentar salir de esa situación”.

Craviotto, con cuatro preseas olímpicas en su poder, es uno de los deportistas y figuras del deporte español que ha regresado a las fuerzas policiales durante una pandemia que ha cobrado más de 26.000 vidas en España.

La fuerza policial también cuenta con Christian Méndez, entrenador de la selección nacional de fútbol de playa de mujeres que apenas el año pasado se convirtió en campeón mundial; la campeona europea de karate Laura Palacio y la futbolista Estela Fernández. Tres árbitros del fútbol de la primera división también trabajan como policías mientras los partidos de fútbol fueron suspendidos de manera indefinida por las autoridades españolas.

Craviotto, que saltó a la fama después de alzarse con el triunfo en la edición 2017 del programa de televisión español “MasterChef Celebrity”, ganó medallas de oro en los Juegos de Beijing y Río de Janeiro. Se colgó la presea de plata en Londres y una más de bronce en Río para completar su colección olímpica. Otra medalla en Tokio lo habría convertido en el español más exitoso en Juegos Olímpicos. Su compañero palista David Cal se encuentra en la cima de la lista con cinco medallas, pero solo una de oro.

Craviotto fue el abanderado de la delegación de España en la ceremonia de clausura de Londres. Gracias a su récord olímpico, el comité español se preparaba para nombrarlo nuevamente el abanderado para la ceremonia de apertura de Tokio —o uno de ellos, dado que el comité estaba considerando nombrar a una mujer para crear una dupla en el cargo.

“Justo estaban hablando del tema cuando empezó eso del coronavirus. Y se ha dejado hablar del tema”, afirmó Craviotto. "No te sé decir ahora mismo cómo ha quedado la cosa. No creo que sea el momento de preguntar al Comité Olímpico quién va a ser el abanderado".

Al igual que otros países, España permite que deportistas de élite ocupen puestos en las fuerzas militares o policiales. Sus funciones por lo general están limitadas a ofrecer discursos contra el consumo de las drogas y contra el bullying en las escuelas.