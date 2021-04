Escuela privada de Florida no empleará a maestros vacunados

MIAMI (AP) — Una escuela privada del sur de Florida que fue fundada por una activista que se opone a las vacunas ha advertido a profesores y personal de la institución que no se vacunen contra el coronavirus, señalando que no dará empleo a nadie que haya sido inoculado.

La escuela Centner Academy de Miami envió el lunes un aviso a los padres de familia informándoles de la nueva política para sus dos campus de unos 300 estudiantes, desde preescolar hasta el octavo grado. A los profesores o miembros del personal que ya hayan recibido la vacuna se les dijo que siguieran acudiendo a la escuela, pero manteniéndose lejos de los estudiantes.

La cofundadora, Leila Centner, envió una carta la semana pasada en la que informó a los empleados que tomó la decisión de implementar esa política “muy a mi pesar”. Centner pidió a los empleados que no se hayan vacunado contra el COVID-19 que esperaran hasta el final del ciclo escolar, e incluso les recomendó abstenerse.

Centner defendió su decisión en un comunicado enviado a The Associated Press, en el que incluía una afirmación biológicamente imposible de que las mujeres que no están vacunadas han sufrido abortos y otros problemas reproductivos sólo por estar cerca de personas que ya fueron inoculadas.

“Estas vacunas no son virus de COVID vivos”, señaló la doctora Andrea L. Cox, profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, durante una entrevista telefónica con la AP. “No pueden infectar a las personas que las reciben y tampoco se pueden propagar”.

Cox también dijo que las vacunas no han provocado abortos en las personas que las recibieron durante el embarazo.

El Departamento de Educación de Florida no respondió a una solicitud de comentarios respecto a la postura de la escuela en torno a la vacuna contra coronavirus.