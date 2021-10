Encuesta AP: clima preocupa a mayoría de los estadounidenses

Scott Sonner/AP

WASHINGTON (AP) — En vísperas del viaje del presidente Joe Biden a una cumbre climática crucial de las Naciones Unidas, la mayoría de los estadounidenses consideran que el deterioro climático es un problema de gran importancia para ellos, a diferencia de lo que sucedía hace unos años.

Unos seis de cada 10 estadounidenses creen que el calentamiento global se acelera, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el instituto de políticas energéticas de la Universidad de Chicago.