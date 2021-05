QUINCY, Massachusetts, EEUU (AP) — Un empresario y filántropo de Massachusetts ofreció más que consejos sabios durante un discurso para los recién graduados una universidad local el viernes: les dio a cada uno de los 490 graduados 1.000 dólares como regalo.

Cada estudiante que se graduaba del Quincy College recibió dos sobres, cada uno con 500 dólares.

Robert T. Hale Jr., director general de Granite Telecommunications les dijo a los graduados que la mitad del regalo era para ellos y la otra mitad para que se lo dieran a una organización o individuo que lo necesitara más que ellos.

Los estudiantes y los padres estallaron en aplausos en la ceremonia en un estadio en Quincy, unos 16 kilómetros (10 millas) al sur de Boston.

“Me sentí halagado y honrado cuando me pidieron que fuese el orador principal de la graduación hace meses”, le dijo Hale al The Patriot Ledger. “Pienso que esos muchachos no han tenido muchas razones para celebrar, así que yo quería ayudarles a hacerlo”.

Hale, quien además es dueño de la compañía de bienes raíces FoxRock Properties, en Quincy, es conocido por su generosidad para ayudar a organizaciones dedicadas a estudios y tratamientos contra el cáncer.

“Ustedes han perseverado durante la pandemia y no han tenido una oportunidad para celebrar como debían en los últimos 14 meses”, dijo en su discurso. “Y ustedes han visto crecer las necesidades de la sociedad. Nosotros queríamos responder en esas dos áreas”.