El Congreso de Chile aprueba el matrimonio igualitario

SANTIAGO (AP) — El Senado y la Cámara de Diputados de Chile aprobaron el martes, en votaciones consecutivas, un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario que incluye la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

La iniciativa fue aprobada primero por los senadores y poco después por los diputados.

Por 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones los senadores dieron el visto bueno a la iniciativa, que poco después fue aprobada por los diputados por 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. Próximamente la iniciativa será enviada para la promulgación del presidente Sebastián Piñera y entrará en vigor 90 días después de su publicación en la gaceta oficial.

El Senado había aprobado el proyecto de matrimonio igualitario el 21 de julio y los diputados lo hicieron el 23 de noviembre. Sin embargo, modificaciones introducidas por los diputados e inicialmente rechazadas por los senadores obligaron a la instalación de una comisión mixta que la víspera alcanzó un acuerdo sobre los puntos divergentes.

Entre los cambios acordados la víspera está el reconocimiento en Chile de los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados en el extranjero, la definición del matrimonio como “un contrato solemne entre dos personas” -ya no entre un hombre y una mujer- y la filiación de una pareja de mujeres respecto de hijos nacidos por reproducción asistida.

Concluida la votación en la cámara se vio a varios diputados abrazándose, incluso a algunos de signo político contrario.

La senadora de centroizquierda y excandidata presidencial Yasna Provoste, enfatizó que cuando se reconoce el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia “este reconocimiento vale para todas las personas sin distinción de sexos”.

Varios legisladores oficialistas rechazaron el matrimonio igualitario, entre ellos la senadora Luz Ebensperger, quien afirmó que en cuanto a la adopción “en este proyecto se está priorizando el derecho de esas personas contraer matrimonio por sobre el interés de los niños... a conocer a sus padres biológicos”.

El proyecto durmió cuatro años en el Senado hasta que Piñera le puso suma urgencia en junio, sorprendiendo a todos porque siempre había afirmado que el matrimonio era entre un hombre y una mujer.

Para Juan Pablo Durán, un abogado de 40 años, y Juan Carlos Rodríguez, de 36, la aprobación llegó tarde porque se unieron legalmente a fines de noviembre por el Acuerdo de Unión en Común, (AUC), que regula desde 2015 los efectos jurídicos de parejas estables como la herencia, pero que no se pronuncia sobre las adopciones.

“Nuestra idea era poder casarnos. Lamentablemente no alcanzamos porque nuestra fecha (para contraer el AUC) era el 27 de noviembre, pero siempre fue nuestra intención casarnos más que unirnos civilmente”, dijo Durán a The Associated Press. Agregó que “tan pronto regresemos de nuestra luna de miel de cuatro semanas en Europa, y de estar aprobada la ley, (nos casaremos), lo haremos sin duda”.

En los planes inmediatos de Durán y Rodríguez no están adoptar un hijo, aunque “no es un tema cerrado por completo. Poder darle una oportunidad en la vida a quien no tiene ninguna, sería un honor y alegría”, dijo el abogado.

Pasaron poco más de seis años desde la vigencia en Chile del AUC hasta la aprobación del matrimonio civil. Tanto el AUC como el matrimonio igualitario fueron proyectos enviados al Congreso durante el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018).

En esta nota colaboró el fotoperiodista de AP Esteban Félix.