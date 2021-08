EEUU expande su programa de refugiados afganos

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Joe Biden amplió el lunes sus esfuerzos por evacuar de Afganistán a ciudadanos afganos en peligro, ante un aumento de la violencia talibán en el país antes de la retirada militar estadounidense a final de mes.

El Departamento de Estado anunció que ampliaría la lista de afganos que pueden pedir asilo en Estados Unidos para incluir a empleados actuales y pasados de medios de comunicación con sede en Estados Unidos, agencias de ayuda y desarrollo con sede en Estados Unidos y otros grupos de asistencia que reciben financiamiento de Estados Unidos. Empleados actuales y pasados del gobierno estadounidense y de la OTAN que no cumplan los criterios para un programa específico de esos empleados también estarán incluidos.

La medida supondrá que “muchos miles” de afganos y sus familias inmediatas tendrán ahora la oportunidad de ser reubicados de forma permanente en Estados Unidos como refugiados, según el Departamento de Estado. No se dio una cifra más específica de cuántas personas podrían optar al programa.

“El objetivo de Estados Unidos sigue siendo un Afganistán seguro, pacífico”, indicó el Departamento en un comunicado. “Sin embargo, a la vista del incremento de la violencia talibán, el gobierno de Estados Unidos trabaja para proporcionar a algunos afganos, incluidos aquellos que trabajaron con Estados Unidos, la oportunidad de una reubicación como refugiados en Estados Unidos”.

La creación de una categoría de “prioridad 2” para los afganos en el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos va dirigida a los afganos y sus familiares inmediatos que “puedan estar en riesgo debido a su afiliación con Estados Unidos” pero no pueden optar a una Visa Especial de Inmigrante porque no trabajaron directamente para el gobierno estadounidense o no ejercieron el puesto para el gobierno durante tiempo suficiente.

Para aspirar a la categoría de prioridad 2, los afganos deben estar nominados por una agencia gubernamental estadounidense o por el empleado civil con ciudadanía estadounidense de mayor rango de un medio de comunicación u organización no gubernamental con sede en Estados Unidos.

El primer grupo de solicitantes de la Visa Especial de Inmigrante Afgano, la mayoría de los cuales trabajaron como traductores o hicieron otras tareas para militares o diplomáticos estadounidenses que pasaron la revisión de seguridad llegaron a Estados Unidos el viernes. Ese grupo de 221 personas están entre las 2.500 que llegarán al país en los próximos días.

Se espera que otros 4.000 solicitantes y sus familias, que aún no han completado la revisión de seguridad, sean reubicados en terceros países antes de que Estados Unidos complete su retirada. Unos 20.000 afganos han expresado su interés en el programa.