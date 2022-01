EEUU detiene a sospechoso de asesinar al presidente haitiano

SAN JUAN (AP) — Las autoridades estadounidenses detuvieron a uno de los principales sospechosos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. El hombre, Mario Antonio Palacios Palacios, tenía programado declarar ante un tribunal en Miami el martes más tarde.

Palacios fue arrestado en Jamaica en octubre y el lunes estaba siendo trasladado a su país, Colombia. Sin embargo, la Interpol le notificó al hombre durante una escala en Panamá que el gobierno estadounidense lo estaba extraditando, informó el general Jorge Luis Vargas, director de la policía colombiana.

Añadió que Colombia, Jamaica y Estados Unidos estaban coordinándose para deportar y extraditar a Palacios a Estados Unidos.

La Interpol había emitido una alerta roja contra Palacios por intento de asesinato, robo armado y conspiración, a solicitud del gobierno haitiano.

No quedó claro de momento qué cargos enfrentaba Palacios en Estados Unidos o si tenía abogado.

Marlene Rodríguez, vocera de la secretaría de Justicia federal para el sur de Florida, dijo a The Associated Press que Palacios está bajo custodia estadounidense y que debía comparecer en un tribunal federal la tarde del martes. No respondió a otras preguntas, como cuáles cargos enfrenta.

Entretanto, el despacho del primer ministro haitiano emitió una escueta declaración en la que afirmó solamente que esperaba que se haga justicia por el asesinato de Moïse, ocurrido en su residencia el 7 de julio. El despacho no contestó otras preguntas, como si el gobierno tenía cargos contra Palacios o si trataría de buscar su extradición a Haití.

Palacios estaba entre una decena de exsoldados colombianos acusados de matar a Moïse. El gobierno colombiano sostiene que la mayoría de los exsoldados pensaban que se trataba de una misión legítima de protección y que sólo unos cuantos sabían que se trataba de un plan criminal.

Más de 40 sospechosos han sido detenidos, entre ellos 19 exsoldados colombianos. Palacios fue miembro de las fuerzas armadas colombianas durante 20 años.

El periodista de The Associated Press Harold Isaac en Puerto Príncipe contribuyó para este despacho