Cuba acusa a EEUU de estar detrás de ataque a músico

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano acusó este viernes a grupos de interés de Estados Unidos de estar detrás de una campaña de ofensas en contra de un músico de la isla, mientras varios de sus colegas de orquestas con proyección internacional se solidarizaron con él.

En días previos, el vocalista y líder de la agrupación Havana D’ Primera, Alexander Abreu, reveló en redes sociales que había recibido 1.000 mensajes de agravio en su teléfono celular.

“El linchamiento mediático en curso contra los artistas cubanos que se niegan a denigrar a su país, forma parte de una campaña macartista bien articulada y financiada para promover el odio, la intolerancia”, escribió en su cuenta de Twitter el viernes el director de Estados Unidos de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío.

“Nadie como bandidos de #Trump con los Bolton, Pompeo, Claver-Carone ha llegado tan lejos en el cinismo”, agregó en respuesta la subdirectora de dicha área, Johana Tablada.

Ninguno de los dos dio más detalles ni ofreció ninguna prueba.

Las tensiones de larga data entre Cuba y Estados Unidos se incrementaron durante la administración del presidente Donald Trump, que endureció las sanciones hacia la isla presionando por un cambio en el modelo político de la isla, y dio un giro radical en la política de acercamiento preconizada por su antecesor Barack Obama.

La cultura no estuvo ausente en la nueva escalada de animadversión y en meses pasados otros artistas cubanos como la cantante Haila fueron atacados desde Miami —donde los músicos cubanos suelen tener muchos seguidores debido a la fuerte inmigración-- y su concierto suspendido en noviembre, remarcando su simpatía con el gobierno o por no hacer política opositora.

Según Abreu en su post, en los mensajes enviados se le dijo entre otras cosas “gorila” y se le propinaron “ofensas” como si él fuera “un criminal de guerra”.

“Lo único que quiero decir es que a todos los que escriben con tanto odio les tengo un corazón lleno de amor y música”, expresó el también trompetista y compositor.

No se ofrecieron otros detalles sobre el contenido de los textos enviados o su procedencia exacta. Varios intentos de The Associated Press por contactar a Abreu no surtieron efecto.

El funcionario del Ministerio de Cultura, Alexis Triana, quien lleva el área de Relaciones Públicas en esa dependencia, indicó que había entre los mensajes seis amenazas de muerte y dijo ante periodistas que estaba convencido de que los mismos formaban parte de un plan sistemático desde el gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros no tenemos dudas de que se trata de una campaña contra nuestras personalidades... no vamos a dejar solos a nuestros artistas”, manifestó Triana.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de solidaridad con Abreu y Havana D’ Primera, cuyos temas musicales llenos de sabor rítmico y excelente factura --sobre todo en el ámbito bailable-- suelen ser usados como parte de algunos spots de propaganda gubernamental o revolucionaria por sus músicas de fuerte rescate de la cubanía.

Desde sencillos fans y bailadores hasta el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y el presidente Miguel Díaz-Canel expresaron su apoyo a Abreu y le enviaron ánimos.

Poco antes, un grupo de músicos entre los muy conocidos Samuel Formell, líder de los Van Van; César “Pupy” Pedroso, Manolito Simonet y Elito Revé convocaron a una rueda de prensa para solidarizarse con su colega Abreu.

Formell descarto que los mensajes fueran obra de un “fanático” aislado y recortó los polémicos viajes anteriores de Van Van --la agrupación insigne de la música bailable a lo largo de cinco décadas-- a Estados Unidos que estuvieron marcadas por avisos de bombas, amenazas y polémicas.

“El sesgo político no se lo damos nosotros... nosotros hacemos música”, defendió en cantautor Diego Gutiérrez. “Lo que tenemos que hacer es cerrar filas con Alexander Abreu, porque a cualquier nos podría pasar”.

Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP