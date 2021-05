Corte egipcia dice no tiene jurisdicción en caso de buque

EL CAIRO (AP) — Un tribunal egipcio declaró el domingo que no tiene jurisdicción para evaluar las exigencias de la Autoridad del Canal de Suez de ratificar las demandas que llevaron a la confiscación del buque que quedó atascado en ese cuerpo de agua en marzo.

La autoridad del canal y la propietaria del buque Ever Given están enfrascados en una disputa sobre quién tiene la culpa de que la embarcación quedó trancada en vía que comunica al Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, y sobre cuánta compensación se debe pagar.

La sala de apelaciones del Tribunal Económico de Ismailia refirió el caso a un tribunal inferior para que decida la legalidad de la confiscación del Ever Given hasta que sea resuelto el reclamo entre la Autoridad del Canal y Shoei Kisen Kaisha Ltd, la empresa propietaria, informó Hazem Barakat, abogado de dicha empresa.

El Ever Given se dirigía a Rotterdam, Holanda, el 23 de marzo cuando quedó atascado a unos 6 kilómetros (3,7 millas) al norte del punto de entrada sur del Canal de Suez.

Un enorme operativo con de barcos de rescate, apoyados por la marea alta, lograron zafar al Ever Given seis días después, poniendo fin a una crisis que había dejado paralizados a cientos de buques de carga.

Desde que logró zafarse, el buque con bandera panameña ha sido detenido en un lago mientras se dirime la disputa entre la Autoridad del Canal y la empresa propietaria.

Inicialmente la Autoridad del Canal exigió una compensación de 916 millones de dólares, pero luego la redujo a 600 millones, indicó el director de la autoridad, el teniente general Osama Rabie.

La compensación cubriría el costo de la operación de salvataje, el costo del tráfico estancado y las pérdidas por la parálisis del comercio local.