Buscan destituir a fiscal que investiga a aliados de Trump

Fotografía de archivo del 26 de octubre de 2018 de Geoffrey Berman, fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia hizo un abrupto intento para tratar de destituir a Geoffrey S. Berman, un fiscal federal en Manhattan que supervisa enjuiciamientos clave de varios aliados del presidente Donald Trump y una investigación de su abogado personal Rudy Giuliani. Sin embargo, el propio Berman dijo que se niega a dejar su puesto y que sus investigaciones continuarán.

“Yo no he dimitido y no tengo intención de dimitir de mi puesto”, aseguró Berman. El fiscal hizo la aclaración el viernes por la noche, horas después de que el secretario de Justicia, William Barr, dijera que Berman iba a renunciar a su cargo.

Se trata de un choque extraordinario entre el Departamento de Justicia y uno de los principales distritos de la nación, que ha realizado juicios importantes contra la mafia y los terroristas a lo largo de los años. También es probable que profundice las tensiones entre el Departamento de Justicia y los demócratas del Congreso que acusaron a Barr de politizar la agencia y actuar más como el abogado personal de Trump que como el principal fiscal de la nación.

El intento de expulsar a Berman se produce días después de que surgieran acusaciones del exasesor de seguridad nacional de Trump John Bolton, de que el presidente buscaba interferir en una investigación del Distrito Sur de Nueva York al estatal Banco Turco, en un esfuerzo por alcanzar acuerdos con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En una declaración emitida el viernes por la noche, Barr no ofreció ninguna explicación de por qué estaba presionando por la salida de Berman. La Casa Blanca anunció rápidamente que Trump estaba nominando al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores para el puesto, un abogado prácticamente sin experiencia como fiscal federal.

Horas después, Berman emitió su propia declaración diciendo que a través de un comunicado de prensa se había enterado de que estaba siendo expulsado. Sin embargo, se comprometió a permanecer en el puesto hasta que el Senado confirme a algún candidato de Trump, desafiando el poder de Barr para destituirlo de su cargo, alegando que fue designado por jueces federales, no por el presidente. Según la ley federal, un fiscal federal designado por jueces de distrito puede servir en el puesto “hasta que se cubra la vacante”.

Los fiscales federales en Nueva York han supervisado numerosos juicios e investigaciones relacionados con Trump en los últimos años. Entre ellos está una investigación en curso sobre los negocios de Giuliani, incluido uno que busca confirmar o desmentir que no se registró como agente para un gobierno extranjero, según personas familiarizadas con la investigación. Las fuentes no estaban autorizadas a hablar de la investigación públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

La oficina también ha procesado a varios asociados de Trump, entre ellos el exabogado personal de Trump Michael Cohen, quien cumplió una condena de prisión por mentir al Congreso y por delitos relacionados con el financiamiento de campaña.

Berman también supervisó el enjuiciamiento de dos empresarios de Florida, Lev Parnas e Igor Fruman, quienes fueron socios de Giuliani y estuvieron vinculados con la investigación de juicio político a Trump por presionar al gobierno de Ucrania. Los dos hombres fueron acusados en octubre de violaciones a la financiación de campañas, incluida la ocultación del origen de una donación de 325.000 dólares a un grupo que apoya la reelección de Trump.

Los periodistas de The Associated Press Zeke Miller y Marcy Gordon en Washington y Tom Hays y Larry Neumeister en Nueva York contribuyeron para este despacho