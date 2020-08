Bolivia: víctimas de masacre celebran fallo en EEUU

LA PAZ (AP) — Familiares de las víctimas calificaron como una “luz de esperanza” la decisión de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos que anuló un fallo que favorecía al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, acusados de la muerte de manifestantes en 2003, y ordenó un nuevo juicio.

“Nos ha dejado tranquilos y esperanzados, pensamos que había quedado en nada el juicio, pero hay una oportunidad más para castigar la impunidad”, dijo Sonia Espejo, una de las impulsoras de la demanda y quien perdió a su marido en la llamada “Masacre de octubre” en la que murieron 65 manifestantes por disparos de las fuerzas del orden.

En 2018 un jurado del sur del estado de Florida declaró responsables a Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín y les ordenó indemnizar a las víctimas en un juicio civil inédito en Estados Unidos. Sin embargo, un mes más tarde un tribunal liberó de culpa a los acusados por falta de pruebas.

Ahora el caso volverá a la Corte Federal de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, dijo el abogado de los demandados, Stephen Raber.

En una declaración escrita Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín dijeron que el reciente fallo “no establece ninguna responsabilidad” y que la orden de devolver el caso es para cumplir “procedimiento adicionales" que tienen que ver con las evidencias. “Confiamos en el proceso”.

Los hechos se remontan a 2003 cuando, en medio de profunda crisis política, el entonces presidente Sánchez de Lozada ordenó a los militares contener una larga protesta. La muerte de 65 civiles precipitó la renuncia del gobernante y su posterior huida a Estados Unidos, marcando así la caída de los partidos tradicionales y el ascenso político del hasta entonces líder cocalero Evo Morales, quien tras gobernar casi 14 años también dimitió acosado por protestas en noviembre del año pasado.

El juicio en Bolivia por la “Masacre de octubre” no prosperó por la ausencia de los imputados, pero años después una corte estadounidense aceptó abrir un proceso civil de reparación a las víctimas.

“Este es un momento importante en la lucha de la rendición de cuentas, no sólo para las familias, sino para Bolivia”, comentó el abogado estadounidense Thomas Becker de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, quien impulsa el proceso.

La defensa del exmandatario y su ministro alegó durante el juicio que la muerte de los civiles se debió a fuego cruzado entre militares y manifestantes y que no fue intencional. “No hay base para responsabilizar a los demandados y confiamos que serán exonerados cuando este caso llegue a su fin”, dijo Raber en un mensaje enviado a The Associated Press.

Desde Buenos Aires, donde está exiliado, Morales publicó en Twitter que la anulación del fallo que favorecía a Sánchez de Lozada “es un paso importante en la lucha contra la impunidad”.

Sánchez de Lozada acusó a Morales de haber liderado las protestas parar dar un golpe de Estado. ———-

La corresponsal de The Associated Press Gisela Salomon colaboró en esta nota.